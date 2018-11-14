FİNANS

Smart Future Expo

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "Bakanlığımızın 1 Kasım itibarıyla beyaz eşyada, otomotiv sektöründe ve gayrimenkul alım satımlarda ortaya koyduğu tedbirler, bugün Türkiye'nin dengelenme sürecini gerçekleştirmesine kaynaklık teşkil ediyor" - "Ar-Ge teşvikleriyle birlikte üretime inovasyon katıp, ihracata dayalı ekonomi modeliyle 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürümeliyiz" - ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: - "Smart Future Expo ile teknoloji alanında çağ atlayan bir Türkiye’nin parçası olmak istiyoruz. Ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve teknoloji kullanımını ve geliştirilmesini yaygınlaştırmak, bu noktada tüm ulusal ve uluslararası teknoloji geliştiricilerini bir araya getirmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 Kasım itibarıyla beyaz eşyada, otomotiv sektöründe ve gayrimenkul alım satımlarda ortaya koyduğu tedbirlerin, bugün Türkiye'nin dengelenme sürecini gerçekleştirmesine kaynaklık teşkil ettiğini belirtti.

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Smart Future Expo 2018 - Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün insan hayatının her alanını etkilediğini anlattı.

Bilim ve teknolojide geride kalan ülkelerin, kendi kimliğini ortaya koyacak vasıtaları üretemediği için zayıf kaldığını aktaran Nebati, "Bu nedenle Türkiye'nin kimliğini, tarihini ve anlamını unutmaması ve her daim aklında tutması gerektiğine inandığımız için, Ar-Ge teşvikleriyle birlikte üretime inovasyon katıp, ihracata dayalı ekonomi modeliyle 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürümeliyiz." dedi.

Nebati, Ar-Ge'nin GSYİH'daki payının yüzde 3'e çıkarılması gerektiğini belirterek, bu oranın artırılması için gerekli çalışmaların özveriyle yapıldığını söyledi.

Dijitalleşme ve inovasyonun bütün kurumların görevi olduğunun altını çizen Nebati, "Geleceğe yönelik projeksiyonların gerçekleştirilmesi hepimizin görevidir. Bu sadece hükümetin, bakanlıkların, bürokrasinin görevi değil. Hepimizin taşın altına elimizi koymamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Savunma sanayisinde yüzde 65 yerliliğe ulaştık. Zor, işimize yarar. Zorluklar, kolaylıkların kapısının açıldığı alanlardır." diye konuştu.

Nebati, Türkiye'nin her türlü operasyona karşı koymaya hazır olduğunu belirterek, hükümetin bankacılık sektörü, reel sektör gibi her türlü alanda gerekli düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Dövizin dengelenmiş bir hale geldiğini dile getiren Nebati, "Bakanlığımızın 1 Kasım itibarıyla beyaz eşyada, otomotiv sektöründe ve gayrimenkul alım satımlarda ortaya koyduğu tedbirler, bugün Türkiye'nin YEP'te açıkladığımız, dengelenme sürecini gerçekleştirmesine kaynaklık teşkil ediyor. Bugün bir dengelenme süreci gerçekleştiriliyor. Bundan sonra hepimizin disipline ihtiyacı var. Bizler, kendi firmalarımızı, üretim alanlarımızı disipline ederek, hükümet kamuyu disiplin altında tutarak ve bunu sağladıktan sonra da yapısal değişimi gerçekleştirecek adımlara hazır olmalıyız." şeklinde konuştu.

\

- "Türkiye çağ atlayabilir"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da ortaya çıkan yeni teknolojilerin, ülkelerin ve işletmelerin dünyayla nasıl etkileşime geçebileceği konusunda dönüştürdüğünü söyledi.

Gelecekte müşteri isteklerinin değişeceğini ve ürünlerde daha fazla çeşitlilik talep edileceğini belirten Cesur, "Küresel rekabette başarılı olmak isteyen şirketler, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar ve Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak becerilere sahip sistemleri kullanmak durumunda olacaklardır. Şirketlerin üretiminin pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda teknoloji yol haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için katma değeri yüksek teknolojilik ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. " ifadelerini kullandı.

Cesur, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, doğru bir planlama, yeterli Ar-Ge kaynağı ile teknolojik anlamda Türkiye'nin çağ atlayabileceğini ifade etti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu belirten Cesur, şunları kaydetti:

"Bugün Smart Future Expo etkinliğimiz ile bu farkındalığı meydana getirerek teknoloji alanında çağ atlayan bir Türkiye’nin parçası olmak istiyoruz. Ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve teknoloji kullanımını ve geliştirilmesini yaygınlaştırmak, bu noktada tüm ulusal ve uluslararası teknoloji geliştiricilerini bir araya getirmek istiyoruz. Bilim ve teknoloji geliştirenleri hedef sektörleriyle bir araya getirerek yeni mega projeler, yeni iş alanları, yeni yatırımlar, yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul’u uluslararası teknoloji merkezi haline getirerek bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz.

Yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline yayılması, tüm sektörlerin önceliği haline getirilmesi ve bu konuda farkındalık, bilinirlik oluşturmayı sağlayacak ortamı yaratmak istiyoruz. Ülkemizin küresel arenada rekabet gücünü artırarak toplumsal fayda sağlamak; teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz.Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılı hedefi için 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını sağlayacak platform oluşturmak istiyoruz. Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu tesis etmek istiyoruz."

\

- "Savunma sanayisinde yerlilik 65'in üzerinde"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Ahmet Özer ise her geçen gün hızla gelişimini sürdüren ve sahip olduğu değeri katlayarak artıran bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma ve üretme becerilerinin, bugün ülkelerin iktisadi ve beşeri her alanda küresel sıralamada nerede olacaklarını belirleyen bir ölçüt haline geldiğini hatırlattı.

Ülkelerin kalkınma ve büyümelerinin teknolojik değişimlere ayak uydurmaları ile mümkün olduğuna dikkati çeken Özer, "İleri teknolojilerin uygulanmasında savunma sanayisi ve iletişim alanında ülkemizin geldiği nokta takdire şayandır. Savunma sanayimize bakıldığında 2002 yılında yalnızca 66 savunma projesinin yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranı ile yürütüldüğü bir noktadan, bugün yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayısı yaklaşık 9 kat artarak 553’e ulaşmıştır. Türkiye artık kendi tankını, topunu, insansız hava aracını, uydusunu üretir haldedir. Sadece üretmekle kalmayıp bu teknolojilerin ihracatını da yapmak ülkemiz ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

PARTNEREşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yollarıEşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yolları
Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertliEsnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli
TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanıTOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Smart Future Expo

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttu

Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttu

Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

Tarım ÜFE Ekim’de yıllık yüzde 16.02 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.