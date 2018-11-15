FİNANS

Smart Future Expo

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 22:30 | Son Güncelleme

ASKON tarafından düzenlenen etkinlikte gençler icatlarıyla beğeni topladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen Smart Future Expo: Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi'nde gençler icatlarıyla göz doldurdu.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe gençler aralarında "Düşünce Gücü Kontrollü Biyonik El", "Engelden Kaçan Robot"un da aldığı çalışmalarıyla katıldı. Gençlerin icatları, büyük beğeni topladı.

"Düşünce Gücü Kontrollü Biyonik El"i yapan Yeni Yüzyıl Üniversitesi son sınıf öğrencisi Sefa Tunç (23), zaman zaman medyada Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının verdikleri mücadele sırasında uzuvlarını kaybettiği haberlerini okuduğunu, bundan etkilenerek bir şeyler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Tunç, yaptıkları çalışmayla, biosensörler ile beyinden alınan sinyallerin kablolar aracılığıyla mikrodenetleyiciye iletilerek servo motorların önceden programlanmış hareketleri tekrarlamasının sağlaması ile biyonik el tarafından belirli ağırlıktaki cisimlerin kavranmasını ve kaldırılmasını sağlayabildiklerini kaydetti.

İzmir Atatürk Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Batuhan Nalbant (17), Emre Yılmaz (17) ve Ercan Mert (17) ise hazırladıkları "Engelden Kaçan Robot"u araçlara uygulayarak trafik kazalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

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