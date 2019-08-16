FİNANS

SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunan SMG, dünyanın en büyük online müzik endüstrisi platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilciliğini aldı.

SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunan SMG, dünyanın en büyük online müzik endüstrisi platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilciliğini aldı.
Dünyanın en büyük B2B online müzik endüstrisi platformu olan Music2Deal.com hakkında bilgi veren SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, "Music2Deal.com, tüm dünyada 10 binin üzerinde müzik endüstrisi profesyoneline ulaşma imkânı sunan bir platform. Site üzerinde; sanatçılar, plak şirketleri, yayıncılar, yapımcılar, gruplar, söz yazarları, tanıtımcılar, yöneticiler, müzik yapım firmaları, müzisyenler, aranjörler, müzik süpervizörleri bulunuyor, her biri diğeri ile yeni iş bağlantıları kurabiliyor. Music2Deal.com ayrıca TV, sinema ve reklam endüstrisinin lisanslama ajansı olarak da hizmet veriyor” dedi.
Platformun, dünyanın herhangi bir yerindeki müzisyene ya da bir müzik firmasına ulaşma imkânı tanıdığı için Türkiye'deki müzisyenler için de avantajlı olacağına değinen Alimgil, “Music2Deal, müzik uzmanlarını birbirine bağlar. Dünyanın önde gelen müzik kurumlarından Berklee Music Online, MIDEM, SAE, IMMF, Future Music Forum, Musexpo, Shibuya Showcase Festival bu ağı kullanıyor. Stuart Epps, Tony Catania, Charles Foskett ve Allen Johnston gibi yapımcı ve danışmanlara da platform üzerinden ulaşmak mümkün” dedi.
Türkiye’de ve dünyada dijitalleşen müziğin yeni iş modellerini de beraberinde getirdiğine dikkate çeken Alimgil, "Önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalarla Music2Deal.com ile Türkiye müzik endüstrisinin yüzde 80'inine ulaşmayı hedefliyoruz. Gelişmek ve büyümek için yenilikçi olmak, trendleri takip etmek gerekiyor. 20 ülkede müzik profesyonellerine seslenen bu platformu Türkiye'ye getirmiş olmaktan memnunuz" dedi. (Fotoğraflı)

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