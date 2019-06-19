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SOCAR Türkiye Doğal Gaz'ın başkanı Gunter Seymus oldu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

SOCAR Türkiye Doğal Gaz'ın başkanı Gunter Seymus oldu

İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom şirketlerinin yönetimi için kurulan SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım AŞ'nin başkanlığına Gunter Seymus getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye, Alman EWE'den satın alarak 17 Haziran'da devrini tamamladığı şirketlerin yönetimi için SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım AŞ'yi kurdu.

Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom'un çatı şirketi olan SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım AŞ'nin başkanlığına ise Gunter Seymus getirildi.

SOCAR'ın hem Türkiye hem de yurt dışındaki yapılanmasında 10 yılı aşkın süredir çeşitli görevler üstlenen Seymus, Mayıs 2016'dan beri SOCAR Türkiye'de çalışıyordu.

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Bursagaz doğal gaz dağıtım EWE enerji Gunter Seymus KAYSERİGAZ SOCAR Türkiye

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