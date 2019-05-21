"SOCAR Türkiye'de yatırımlarına devam edecek"

İZMİR (AA) - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "SOCAR, Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından. Bugüne kadar 15 milyar dolar yatırım tamamlanmış vaziyette ve bu ilk etapta 19,5 milyar dolara çıkacak. Türkiye ekonomisine güvenimiz tam." dedi.

İlter, Aliağa ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, rafineride test aşamalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham madde işleme hedeflerinin olduğunu vurgulayan İlter, kısa bir süre sonra rafinerinin tam kapasite çalışmaya başlayacağını aktardı.

Rafinerinin Petkim için ürettiği naftanın yanı sıra dizel, LPG, jet yakıtı, ksilen, reformat, kükürt, petrokok gibi üretimleriyle de yurt içi piyasanın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan İlter, "Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Aliağa'da, SOCAR Türkiye'nin şirketlerinin bulunduğu yarım adayı dünyanın sayılı kimya merkezlerinden biri haline getirmek istediklerine işaret eden İlter, şöyle konuştu: