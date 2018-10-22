SOCAR'dan özel endüstri bölgesi açıklaması

Gahramanov, 2008'de Petkim'i satın alarak Türkiye pazarına giren SOCAR Türkiye'nin şu ana kadarki yatırım miktarının 14,2 milyar dolar olduğunu, tüm projeler tamamlandığında ise bu rakamın 19,5 milyar dolara ulaşacağını aktardı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı dışındaki tüm yatırımlarının İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunduğunu ifade eden Gahramanov, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl başlamayı planladığımız yeni petrokimya yatırımımız yine burada olacak. Daha önce STAR Rafineri için ilk Stratejik Teşvik Belgesi’ni almıştık. Şimdi de SOCAR Türkiye’nin projelerinin bulunduğu araziyle ilgili başvurumuzun ardından ilk özel endüstri bölgesi unvanı almaktan çok mutluyuz. Bugüne kadar Türkiye’de dev projelere imza attık. Bundan sonra da Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerini geliştirmek için durmadan çalışacağız. Özel endüstri bölgesi olarak artık iş süreçlerinin daha da hızlanacak. Biz Türkiye’de, hükümetin de öncelikli sektör olarak belirlediği petrokimyayı merkeze alarak büyük bir entegre tesis haline gelebilmek için kollarımızı sıvadık. 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri, petrokimya-rafineri entegrasyonunun ülkedeki tek örneği oldu. Tüm yatırımlarımızı bu sektörde ve cari açığın kapanmasına katkı sağlayıcı alanlarda yapıyoruz. Yatırımlarımız konusunda bize güvenen ve her zaman destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve tüm yetkililere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

