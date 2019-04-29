SOCAR'ın 1,8 milyar dolarlık petrokimya yatırımı 2023'te devrede

BAKÜ (AA) - NURAN ERKUL KAYA - SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, BP ile Türkiye'de yeni bir petrokimya yatırımı için iş birliği yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık yatırımla yapacağımız yatırım da diğer projelerimiz gibi çok önemli. Faaliyete başladığında Türkiye'nin 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye’de üretilmeye başlayacak. Yeni tesisi 2023’te devreye almayı hedefliyoruz." dedi.

Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de faaliyete başlayan SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

Yatırımlarının petrokimya ve rafinaj sektöründe yoğunlaştığını aktaran Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında uzun yıllara dayanan kültür ve kardeşlik bağı bulunduğunu, bu durumun da iki ülkenin ekonomik iş birliğine katkı sağladığını anlattı.

Aliyev, bu iş birliği kapsamındaki önemli projelerden birinin, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu dile getirerek, "TANAP yoluyla Türkiye’ye 1 Nisan itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz taşındı. 15 Nisan itibarıyla da boru hattının ikinci fazında da son aşamaya gelinerek test amaçlı gaz verilmeye başlandı. Projenin gaz taşıma kapasitesi ek yatırımlarla önce 24 milyar metreküpe ardından 31 metreküpe çıkarılabilecek. Bundan sonra da BOTAŞ ile iş birliği yapabileceğimiz imkanları değerlendiriyoruz." diye konuştu.