Sodexo Plus ile online sipariş dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcıların paket servis hizmeti sunan anlaşmalı üye restoranlardan online olarak yemek siparişi verebilmesini mümkün kılan Sodexo Plus Dijital Yemek Platformu'nu hayata geçirdi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo'nun yemek kartı çözümünü kullanan şirketlerin çalışanları, Sodexo Plus mobil uygulaması veya "www.sodexoplus.com" üzerinden yemek kartlarını bir kez tanımlayarak online sipariş verebilecek.

Sipariş tutarının anında kart bakiyesinden düştüğü bu sistem ile yemek siparişleri için kapıda ödeme devri Sodexo kullanıcıları için kapanmış olacak. Çalışanlar ayrıca, Sodexo Plus üzerinden verdikleri ilk siparişlerinde 20 lira indirim alabilecek ve yüzde 10'a varan ek fayda kazanma şansına sahip olacak.

Uygulamayla online yemek siparişi verilebilmesinin yanı sıra Misket programıyla restoran ve online siparişlerde yüzde 10'a varan puan kazanmak da mümkün kılındı.

Bununla birlikte platform üzerinden üye restoran arama, restoranda kartsız mobil ödeme, harcama geçmişi ve bakiye görüntüleme gibi birçok fonksiyondan yararlanma gibi işlemler de yapılabiliyor.