FİNANS

Sodexo’dan akaryakıt kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Şirket araçlarının akaryakıt harcamalarını Sodexo Fuel Pass ile gerçekleştiren şirketler, akaryakıt harcamalarında 750 TL’ye varan hediye akaryakıt kazanacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sonuna kadar şirket araçlarının akaryakıt harcamalarını Sodexo Fuel Pass ile yöneten firmalar, 750 TL’ye varan akaryakıt hediyesi kazanma şansını yakalıyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri tarafından sunulan Sodexo Fuel Pass ile firmalar, akaryakıt harcamalarını verimli, kontrollü ve avantajlı şekilde yönetirken aynı zamanda akaryakıt masraflarını azaltacak.

Bu yıl sonuna kadar şirket araçlarının akaryakıt harcamalarını Sodexo Fuel Pass ile yöneten firmalar, 750 TL’ye varan akaryakıt hediyesi kazanma şansını yakalıyor. Üstelik şirket içerisinde yer alan araç sayısı kampanyaya katılımı etkilemiyor. İster bir ister bin araçla kampanyadan yararlanmak mümkün.

Kampanyaya katılan firmalar yaygın istasyon ağı, kolay takip ve limitleme, ödeme ve kontrol kolaylığı avantajlarına sahip olurken çalışanlar araçlarından inmeden hızlı ve kolayca yakıt alacak ve masraf formu hazırlamak zorunda kalmayacak.

Kampanyadan yararlanmak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar Sodexo Fuel Pass sözleşmesi imzalanması ve 3 aylık akaryakıt harcamalarının aşağıda belirtilen tutarlara uygun olması yeterli olacak.

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Sodexo Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri

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