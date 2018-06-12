Sofralık kayısıda ilk hasat

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin mikroklima iklim özelliğine sahip kenti Iğdır'da kayısı bahçelerinde yılın ilk hasadı yüzleri güldürdü.

İklim özellikleri sayesinde birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Iğdır'da "sarı elmas" olarak nitelendirilen kayısının hasadına başlandı.

Hasat için kent genelindeki yüzlerce bahçede hummalı bir çalışma yapılıyor. Üreticilerin gruplar halinde topladığı kayısılar, kalitesi ve büyüklüğüne göre ayrılıp kasalara dolduruluyor. Iğdır'ın kayısıları, Türkiye'nin birçok bölgesine ve komşu ülkelere gönderiliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısının Iğdır'ın en önemli tarımsal ürünlerinden olduğunu söyledi.

Iğdır'ın kayısısının daha iyi tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Yolcu, "Kayısımız sofralık, kendine has özellikleri olan bir kayısı türü. 2017 yılında 31 bin ton civarında rekolte elde ettik, bu yıl 33-34 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

- Malatya'nın kayısısı sanayilik, Iğdır'ın kayısısı sofralık