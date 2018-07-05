FİNANS

Sofralık zeytinde 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Önümüzdeki kampanya döneminde, sofralık zeytinde ülke genelinde son 10 yılın en yüksek ürün rekoltesi bekleniyor"

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, gelecek kampanya döneminde, sofralık zeytinde ülke genelinde 10 yılın en yüksek ürün rekoltesinin beklendiğini bildirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik yönetim kurulu üyeleri ve pazarlama ekibi, gerçekleştirilen toplantıda bayilerle bir araya gelerek, yaklaşan ürün alım kampanyası öncesi satış hedeflerini değerlendirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Asa, geçen yıl ürün alımları sonrasında stoklarda, orta ve ince kalibre ürün bulunduğunu, yaklaşan ürün alım kampanyası öncesi bu ürünlerin satılmasını, depoların boşaltılmasını ve üreticiden daha fazla ürün alabilmeyi hedeflediklerini aktardı.

Asa, 2018'in Marmarabirlik için dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl alınan ürün bedellerinin tamamı, öz kaynaklarla ve 1 lira bile kredi kullanılmadan çok kısa zamanda ödendi." ifadesini kullandı.

Ödemelerin zamanında yapılmış olmasının Marmarabirlik açısından önemine değinen Asa, şunları kaydetti:

"Toplantıda alınan kararlarla birlikte önümüzdeki dönem için yol haritası belirlendi. 2018-2019 hasat döneminde son yılların en yüksek ürün rekolte beyanını bekliyoruz. Önümüzdeki kampanya döneminde, sofralık zeytinde ülke genelinde son 10 yılın en yüksek ürün rekoltesi bekleniyor. Üreticileri arz-talep dengeleri doğrultusunda, iri kalibre ürünün beklenilenden daha fazla talep gördüğü yönünde uyarıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
bursa Marmarabirlik

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