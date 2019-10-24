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"Sofralık zeytinde prim desteği kayıt dışılığı bitirecek"

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Zeytine verilecek prim desteği ile bir taraftan ülkemizde yetişen zeytin üretimi kayıt altına alınırken, diğer taraftan rakiplerimizle sektörde rekabeti eşit şartlara getirmiş olacağız. Böylece haksızlık ortadan kalkmış olacak"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sofralık zeytinde kilogram başına 15 kuruşluk prim desteği sağlanmasına ilişkin, "Zeytine verilecek prim desteği ile bir taraftan ülkemizde yetişen zeytin üretimi kayıt altına alınırken, diğer taraftan rakiplerimizle sektörde rekabeti eşit şartlara getirmiş olacağız. Böylece haksızlık ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre Asa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren prim desteği kararını değerlendirdi.

Uygulamanın üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Asa, dünyada ve Türkiye'de stratejik bir öneme sahip olan sofralık zeytine prim desteği verilmesinin sektöre büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Devlet tarafından zeytinyağına sağlanan teşvikin sofralık zeytine de verilmesi gerektiğini bir süredir dile getirdiklerini hatırlatan Asa, şöyle devam etti:

"Zeytine verilecek prim desteği ile bir taraftan ülkemizde yetişen zeytin üretimi kayıt altına alınırken, diğer taraftan rakiplerimizle sektörde rekabeti eşit şartlara getirmiş olacağız. Böylece haksızlık ortadan kalkmış olacak. Ayrıca bu destekle üreticimize katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda ihracatçıya, sanayiciye ve tüketiciye de büyük faydası olacak. Sofralık zeytinde merdiven altı üretimin önüne geçilerek, halkımızın sağlıklı, güvenilir ürünler tüketmesine de katkı sağlayacak. Ayrıca bu destekle birlikte zeytin üretim ve tüketimin artması sağlanırken, sektörde haksız rekabette büyük ölçüde önlenecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Bursa milletvekillerimize ve zeytine prim desteği konusunda emeği geçen herkese, Marmarabirlik Yönetim Kurulu ve tüm zeytin üreticimiz adına teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı 2019 yılı rekolte tahminlerine göre, sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olması öngörülüyor.

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