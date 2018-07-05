FİNANS

Sofralık zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ekim ayında başlayacak yeni kampanya döneminde sofralık zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini söyledi.

Sofralık zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ekim ayında başlayacak yeni kampanya döneminde sofralık zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini söyledi.
Marmarabirlik yönetim kurulu ve pazarlama ekibi, bayileriyle bir araya gelerek, yaklaşan ürün alım kampanyası öncesi satış hedefleri değerlendirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, önümüzdeki kampanya döneminde sofralık zeytinde ülke genelinde son 10 yılın en yüksek ürün rekoltesinin beklendiğine dikkat çekti. Asa, 2018-2019 hasat döneminde son yılların en yüksek ürün rekolte beyanı beklediklerine dikkat çektiği konuşmasında, "Üreticilerimizi uyarmak istediğimiz konu, arz-talep dengeleri doğrultusunda, iri kalibre ürün beklenilenden daha fazla talep görmektedir" diye konuştu.
Başkan Asa, geçtiğimiz yıl ürün alımları sonrasında stoklarında, orta ve ince kalibre ürün bulunduğunu da söyleyerek, "Yaklaşan ürün alım kampanyası öncesi orta ve ince kalibredeki ürünlerin satılması, depoların boşaltılması ve üreticimizden daha fazla ürün alabilmek adına toplantıyı düzenleyerek, iş ortaklarımızla bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.
Toplantıda ayrıca, bölge nüfusuna göre en fazla ürün alan, satışa göre en az iadesi olan, satışa göre en fazla zeytinyağı alan, en fazla çeşit ürün bulunduran, en çok noktaya fatura kesen bayilere de plaket verildi. Başkan Asa, bütün bayilere yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
'ÖNCÜ ROL GÖREVİNDEYİZ'
Marmarabirlik’in yeniliklerde öncü rol üstlendiğine dikkat çeken Başkan Asa, "Üreticinin gücünün birleştiği bir kuruluş olması nedeniyle sorumluluğumuz daha da büyüktür. Bu amaçla, yapılan her çalışma sadece bugünü değil, gelecek nesillerimizi de ilgilendirmektedir. Planlı ürün alımları, düzenli stoklar ve oluşturulan yeni pazarlar sonucunda ürün alım ve satış rakamlarımız her geçen yıl daha da artmaktadır. Bir yandan üreticinin daha fazla kazanması için çalışan Marmarabirlik, diğer yandan bayileri aracılığı ile tüketiciye her geçen gün ürün yelpazesini geliştirerek, doğal ve sağlıklı ürünler sunmaktadır" dedi.
2018 YILI MARMARABİRLİK İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Geçtiğimiz yıl alınan ürün bedellerini tamamını öz kaynaklarıyla ödediklerini hatırlatan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ödemelerin zamanında yapılmış olmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Geçmişte üretici ile Marmarabirlik arasında yaşanan güven problemi nedeniyle ürün teslim etme konusunda da sıkıntı yaşandığını hatırlatan Asa, "Oysa bugün kurumuna inanan, güvenen ve ürün teslim eden üreticimiz var. Birliğimizin başarılı çalışmalarının altında da bu güven yatmaktadır. Güvenin olmadığı yerde asla başarı olmaz" diye konuştu.
2018 yılının Marmarabirlik için dönüm noktası olduğunu anlatan Başkan Asa, geçtiğimiz yıl alınan ürün bedellerinin tamamının öz kaynaklarıyla ve 1 TL bile kredi kullanılmadan çok kısa zamanda ödendiğine dikkat çekti. Asa, ödemelerin zamanında yapılmış olmasının Marmarabirlik açısından önemine değinirken, "Yapacağımız toplantıda alınan kararlarla birlikte önümüzdeki dönem için yol haritası belirlenmiştir" dedi.

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