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Soğan depolarında denetim

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle Polatlı'da denetim yapıldı - Toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonlarına yönelik denetimlerde, fiili stok tespit edildi, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatlarıyla spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi

ANKARA (AA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle, önemli soğan üretim merkezlerinden Polatlı'da toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonları denetlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Ankara Vergi Dairesi ekiplerince, son 2 günde ilçede yapılan denetimlerde, soğan depolarının büyük bölümünün kapalı olduğu ve soğan satışı yapılmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine daha kapsamlı bir çalışma için harekete geçen ekipler, bugün de toptancı hali, nakliye kamyonları, soğan üretiminin yapıldığı köyler ve soğan depolarında denetimlerde bulundu.

Soğan taşıyan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu incelendi. Kapalı depolarının sahipleri çağırtılarak, kapıları açtırıldı.

Soğan depolarında fiili stok tespit edildi, ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimi yapıldı.

Denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.

Ekiplerin Polatlı bölgesine yönelik denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
denetim depo Hazine ve Maliye Bakanlığı Polatlı soğan

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