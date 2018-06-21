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Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

KURU soğan ve patates fiyatı cep yakıyor.

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-KURU soğan ve patates fiyatı cep yakıyor. Halde patates ve kuru soğan 3 buçuk 4 liradan satılırken pazarda patates 5 liradan kuru soğan ise 7 liradan alıcı buluyor. Esnaf şiddetli sağanak, sel ve dolunun tarlalara zarar vermesinin yanı sıra stokçuların da fiyatların artmasında büyük etkisi olduğunu söyledi. Üretici de satıcı da tüketici de şikayetçi. Pazarda sadece patates soğan değil, tüm ürünlerin fiyat etiketleri yüksek.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kuru soğan 7 liradan alıcı buluyor. Vatandaş fiyatlardan, esnaf ise stokçulardan şikayetçi. Kiracı olduğunu söyleyen bir kişi, "Fiyatlar çok pahalı ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, kiracı olan insanlar ne yapacak? Yine bizim paramız var verebiliyoruz ama hiç olmayan insanlar ne yapacak? Allah parası olmayanlara yardım etsin" dedi. Evde 15 kişi yaşadıklarını söyleyen bir kişi ise "8 çocuğum var, gelinim, torunum annem babam var. Bugün patates soğan domates salatalık alacağım ama hepsi yüksek fiyatta olduğu için alamıyorum. 10 kilo alacağım, 65 lira soğana 50 lira patatese vereceğim. Nasıl alayım?" diye konuştu.

"35 YIL SONRA SOĞANI BUZHANEDEN ALDIM"

35 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen bir esnaf ise "Soğanın 7 lira olacağına rüyamda görsem inanmazdım. Halde 5.5-6 lira biz burada 7 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar nedeniyle biz müşteriden de azar işitiyoruz. Bizim burada kazandığımız sadece bir lira. Mal buzhaneden geliyor, 35 yıllık pazarcıyım ilk defa buzhaneden patates geldiğini gördüm. Patates ilk çıktığında 1.5 liraydı. Şimdi nasıl böyle oldu. Buzhanelere doldurdular şimdi pahalı satıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YARIM KİLO SOĞANLA İDARE EDİYOR"

Vatandaşın yarım kilo soğanı zor aldığını ifade eden bir diğer esnaf ise "Şu an 2 kilo alan 1 kilo alıyor, 1 kilo alan da yarım kiloyla idare ediyor. Günü kurtarsın yeter diyorlar. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. 5 kilo alan 2 kilo almaya başladı. Soğanı da genelde yarım kiloyla idare ediyorlar" dedi. Bu sene verimin az olduğunu belirten pazarcı esnafı normalde 3 kilo soğan alanın en fazla bir kilo soğan alabildiğini anlattı. Hal esnafı da sorunun ekimin az olmasından kaynaklandığını söyledi. Çiftçilerin bu yıl çok zarar ettiğini anlatan esnaf, "Çiftçi zarar etti, istek çok olunca gün gün üstüne fiyat koyuluyor. Bu şekilde devam etmez. 10-15 güne durum normale döner" şeklinde konuştu.

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