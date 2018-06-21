Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-KURU soğan ve patates fiyatı cep yakıyor. Halde patates ve kuru soğan 3 buçuk 4 liradan satılırken pazarda patates 5 liradan kuru soğan ise 7 liradan alıcı buluyor. Esnaf şiddetli sağanak, sel ve dolunun tarlalara zarar vermesinin yanı sıra stokçuların da fiyatların artmasında büyük etkisi olduğunu söyledi. Üretici de satıcı da tüketici de şikayetçi. Pazarda sadece patates soğan değil, tüm ürünlerin fiyat etiketleri yüksek.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kuru soğan 7 liradan alıcı buluyor. Vatandaş fiyatlardan, esnaf ise stokçulardan şikayetçi. Kiracı olduğunu söyleyen bir kişi, "Fiyatlar çok pahalı ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, kiracı olan insanlar ne yapacak? Yine bizim paramız var verebiliyoruz ama hiç olmayan insanlar ne yapacak? Allah parası olmayanlara yardım etsin" dedi. Evde 15 kişi yaşadıklarını söyleyen bir kişi ise "8 çocuğum var, gelinim, torunum annem babam var. Bugün patates soğan domates salatalık alacağım ama hepsi yüksek fiyatta olduğu için alamıyorum. 10 kilo alacağım, 65 lira soğana 50 lira patatese vereceğim. Nasıl alayım?" diye konuştu.