"Soğan tarlada 1,5, tezgahta 6 lira"

Amik Ovası'nda üretilen soğan, tarlada 1,5 lira iken tezgahta 6 liraya kadar alıcı buluyor. AA muhabirinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Amik Ovası'nda geçen yıl 46 bin 500 dekar alanda 198 bin 993 ton verim alınan soğanda, bu yıl ekilen 42 bin dekar alanda 173 bin 800 ton rekolte alınması hedefleniyor. Bereketli topraklarıyla çiftçisinin yüzünü her zaman güldüren Amik Ovası'nda bu yıl üretilen soğanların tarlada kilosu 1,5 liradan alıcı buluyor. Tüccarların ve komisyoncuların elinden geçen soğan, büyük şehirlerde kilosu 6 veya 6,5 liraya kadar satışa sunuluyor. Üreticiler ise bunun, hem bu sene yaşanan hava şartları hem de tüccarlarının üzerine koydukları kardan kaynaklandığını değerlendiriyor. Soğan üreticisi Nuri Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene soğanda beklenen verimi alamadıklarını ifade etti. Bu yıl soğan tarlasından çok az bir tonaj aldıklarını ve hiç tonaj almadan söktükleri yerler de bulunduğunu dile getiren Söylemez, şunları kaydetti:

"Geçen sene 75 kuruşa satıyorduk, bu sene 1,5 liraya alıyorlar kilosunu. Bunun nedeni hava şartlarına bağlı, yağmur, güneş etkiledi. Geçen sene kendi ektiğim 200 ton soğanım vardı, 65 dönümde, bu sene 30 dönüme düşürdüm kazanç yapamadığımız için. 30 dönüme düşünce soğan iki katına oldu. 1,5 liraya veriyoruz şu an ama daha fazla zarara gittik çünkü verim alamadık." Aradaki fiyat farkını değerlendiren Söylemez, "Aradaki komisyoncular benden 1,5 liraya alıyor, o diğer komisyoncuya, o da haldekine devrediyor. Haldeki çıkışı da 6 lira oluyor. Onlar emeksiz parayı götürüyorlar." dedi. - "Aşırı yağışlardan dolayı pek büyüme olmadı" Bir başka soğan üreticisi Recep Balcı ise bu yıl 43 dekar alanda soğan ekimi yaptığını söyledi. Bu sene soğanlardan pek memnun olmadıklarını belirten Balcı, "Aşırı yağışlardan dolayı pek büyüme olmadı, küçük kaldı ürünler. 3-4 defa ilaç uygulaması ve her türlü bakımını yaptık ama geçen seneki verimi alamadık. Geçen sene 80 kuruşla 1 lira arasında satıyorduk, bu yıl kilosu 1,5-2 liradan, normal piyasada marketlere, manavlara, hallere sorduğumuzda 6-6,5 liraya kadar." diye konuştu.