"Soğuk zincir, yaş meyve sebze zaiyatını azaltır"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Yaş meyve ve sebzede üretimden tüketicinin sofrasına giden süreçte soğuk zincirin kurulmasının, ürün zaiyatını önleme açısından çok önemli olduğu bildirildi.

Soğutma Muhafaza Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş sebze ve meyve ürünlerinin, bahçeden çıktıktan tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreçte sağlıklı koruma önlemleri alınmadığı için çok büyük kayıplara uğradığını, tonlarca ürünün "çöp" olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili şeftali üzerinde bir araştırma yaptıklarını anlatan Türk, meşhur Bursa şeftalisini Bursa'dan alıp İstanbul pazarına kadara ulaşımını takip ettiklerini ifade etti.

Her noktada kontrollerle meyvenin kalitesini tüketicinin sofrasına varıncaya kadar takip ettiklerini anlatan Türk, şöyle konuştu:

"Şeftali, Bursa'dan İstanbul'a bir günde ulaştı. Bir günde halden markete ve marketten de tüketicinin sofrasına gitti. Takip ettik, yüzde 35 kayıp vardı. Sadece şeftaliden bahsediyorum, bu çok ciddi bir miktar. Her ürünün kendine özgü kayıpları var. Burada en önemli husus soğutma. Antalya'nın 40 derece sıcağında ürün beklememeli. Ürünlerin bozulmaması için hasattan hemen sonra ürünün hızlı şekilde soğuk zincire alınması gerekiyor. Hasattan hemen sonra hızlı bir ön soğutma yaparak önce ambalaj salonuna, ambalajdan nakliyeye, nakliyeden de ülkemizin değişik noktalarındaki hallere veya marketlerin raflarına gitmesi gerekiyor."