"Soğuk zincirler için teşvik düzenlememiz var"

Bakan Elvan, yatırımcıların vakitlerini, kurumları dolaşmakla harcamasının önüne geçileceğine dikkati çekerek, "Tek Durak Ofisinden tüm yatırımcılarımızın istifade etmesi son derece önemli. Sadece izin ve ruhsat işlemleriyle kalmıyoruz. Bunun dışında da her türlü danışmanlık desteği, pazarlara yönelik bilgiler, kentle, sektörle ilgili bilgiler, istenilen veriler ilgili yatırımcılara verilecek. Bir anlamda yatırımcının yönlendirilmesi, yatırımcıya danışmanlık yapılması işlemleri de burada sağlanacak. İşte, yatırımcılar için önemli bir avantaj, fırsat." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, merkezin, sadece Mersin'e değil, Antalya başta olmak üzere bölgedeki illere de hizmet vereceğini ifade etti.

Tarladaki ürünün, ambalajlanma sürecinden soğuk zincir vasıtasıyla tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm süreci disipline etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Elvan, "Birçok ürünümüzün sevkiyatı, ambalajlanmadan yapılıyor. Yine birçok ürünümüz soğuk zincire tabii olmadan maalesef tüketiciye ulaştırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde bunların tamamını çözeceğiz. Soğuk zincirler oluşturulacak. Bu soğuk zincirlerin oluşturulması yönünde teşvik düzenlememiz var. Bu mekanizmayı devreye sokacağız ve zayiat oranlarını mümkün olduğunca düşüreceğiz." diye konuştu.

Merkezin, çiftçilerin sorunlarının çözüldüğü bir "durağa" dönüşeceğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bu merkezde her türlü Ar-Ge faaliyetleri olacak. Her ürüne yönelik birçok hastalık şikayetleri geliyor. Özellikle turunçgil üzerindeki hastalıklarla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri olacak. Bu merkez, turunçgil üreten üreticimizin artık bir uğrak yeri olacak. Tüm sorunlarının dinlendiği, sorunların çözümü noktasında araştırma ve uygulama mekanizmalarının geliştirildiği bir yapı olacak. Bu da son derece önemli. Çiftçiler yönlendirilecek, karşılaştığı her bir sorun bu merkezin de sorunu olacak ve sorunun giderilmesi noktasında merkezimiz gerekli adımları atacak."