FİNANS

Söğüt Belediyesi 15. Geleneksel Domates ve Kültür Festivali

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Burada tarımsal olarak bir ölçek belirlenmiş ve bir alana yoğunlaşılmış. Bir ürün üzerinde kaliteli üretim yapmak için mutabakata varılmış ve 'Söğüt Domatesi' bir marka haline getirilmiş"

Burdur'da 15. Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali başladı.

Çavdır ilçesine bağlı yayla domatesinin başkenti olarak bilinen Söğüt beldesinde düzenlenen festivalde, belde merkezinde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Festivalde katılımcılara yemek ikram edildi, mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, etkinlikte, Söğüt'te tarımsal bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Söğüt'ün insanlarının çalışkanlığıyla bu başarıya ulaştıklarını vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Burada tarımsal olarak bir ölçek belirlenmiş ve bir alana yoğunlaşılmış. Bir ürün üzerinde kaliteli üretim yapmak için mutabakata varılmış ve 'Söğüt Domatesi' bir marka haline getirilmiş.. Buradaki domates üretimini destekleyen önemli unsur su olmuş. Su hayat veren, can veren tarımın olmazsa olmazı. Suyla verimli topraklar birleşince bu başarı öyküsü ortaya çıkmış. Bu başarının bir diğer unsuru da insanlarımızın kendi iradeleriyle ortaya koydukları çalışma arzusu. Devletimizin ilgili kurumları tarafından desteklendiğinde asıl başarı böyle ortaya çıkıyor. Hedefi iyi belirlemek, yapacağımız çalışmayı iyi tespit etmek, daha sonra kararlılıkla bunun takibini gerçekleştirmek lazım. Tarımsal anlamda Söğüt'ün portresi bu."

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Söğüt halkının çalışkanlığıyla bilindiğini, çalıştıktan sonra her şeyin üstesinden gelindiğini dile getirdi.

Söğüt'ün iklimi ve toprağının sebze üretimine uygun olduğunu ifade eden Özçelik, "Söğüt'te sulama imkanının artmasıyla beraber halkımız çok güzel bir üretime geçti. Gece gündüz çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler Söğüt Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yaptıktan sonra beldedeki sebze halini gezdi.

Festival, çeşitli etkinlik ve konserlerle üç gün devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Çavdır Domates festivali Söğüt

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