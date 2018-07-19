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ŞOK'un halka arz sonrası ilk genel kurulu yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: - "Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK'un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik" - "Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler'in büyümesine desteklerimiz sürecek"

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler ana hissedarı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK'un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler'in büyümesine desteklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

ŞOK Marketler'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ilk halka açık genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurulda şirketin yeni yönetim kurulu belirlenirken, 3 yıl süreyle görev alacak 6 kişilik yönetim kurulunda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen'in yanı sıra bağımsız üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ülker, ŞOK Marketler'in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Borsa'da işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK Genel Kurulu'na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. ŞOK'un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler'in büyümesine desteklerimiz sürecek."

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını aktardı.

Demirel, "Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak, hissedarlarımıza değer yaratmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir. Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şok Marketler Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

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