ŞOK'un halka arz sonrası ilk genel kurulu yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ülker, ŞOK Marketler'in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler ana hissedarı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK'un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler'in büyümesine desteklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

"Borsa'da işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK Genel Kurulu'na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. ŞOK'un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler'in büyümesine desteklerimiz sürecek."

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını aktardı.

Demirel, "Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak, hissedarlarımıza değer yaratmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir. Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

