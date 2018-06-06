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'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, salçalık domates üreticileri, Akselendi Ovası'ndaki ürünlerde lekeye yol açan 'solgunluk' virüsü nedeniyle perişan oldu.

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, salçalık domates üreticileri, Akselendi Ovası'ndaki ürünlerde lekeye yol açan 'solgunluk' virüsü nedeniyle perişan oldu. Üreticilerin büyük bölümü başka ürün ekmek için tarlalarını yeniden sürerken, salça fabrikalarına verdikleri taahhütleri yerine getiremeyecekleri ve kredi borçlarını ödeyemeyecekleri için mağdur olduklarını belirtip, yetkililerden destek istedi.
Akhisar'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Akselendi Mahallesi'ndeki 15 bin dönümlük alanda, 10 yıldır salçalık domates üretimi yapılıyor. Akselendi Ovası'nda bu yıl ilk kez ekilen fidelerin boy atıp, çiçekten domatese dönüştüğü dönemde hastalık meydana geldi. Domatesler üzerinde leke oluşması, üreticiyi zor durumda bıraktı. Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin domates ekili alanlarda yaptığı incelemede, domateslerde meydana gelen hastalığın 'solgunluk' virüsünden kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan tespitin ardından alınan domates numuneleri, İzmir'in Bornova ilçesindeki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilip, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na da konuyla ilgili bilgi verildi. Son 1 aydır domates tarlalarında görülmeye başlanan 'solgunluk' virüsünün, kimyasal çaresinin olmadığı belirtilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nce fide satıcıları ile mağdur üreticilere ürünlerin salça fabrikalarına teslimleri sırasında gereken yardımların yapılacağı bildirildi.
'ÇİFTÇİLER ZORA DÜŞTÜ'
Mağdur üreticilerden ziraat mühendisi Ata Gün, "Özel firmalar tarafından üretilen fideleri 13 tanesi kuruştan alıyoruz. 1 dönüm araziye 3 bin fidan dikiliyor. Tarlanın hazırlanması, fidelerin dikimi, ilk ilaçlamaların yapılması ile bizlere dönüm başına maliyeti 2 bin 500 lirayı buluyor. Ancak son zamanlarda görülen bu hastalık, salçalık domates üreterek geçimini sağlayan çiftçileri zora düşürdü. Üretici, kredi borçlarının geri ödemesi, salça fabrikaları ile yaptığı taahhüdü nasıl yerine getireceğinin yanında bir de evlerinin geçimini düşünmeye başladı. Yetkililerin, siyasilerin domates üreticilerinin sorunlarını dinleyip, çözüm aramayıp, destek vermeleri bizlere biraz olsun nefes aldıracaktır" diye konuştu.
Akselendi Mahallesi'nin muhtarı Ömer Akaydın ise salçalık domates ekili alanların 5 bin dönüme yakın bölümünde önemli derecede hastalık olduğunu söyledi. Akaydın, "Bugüne kadar hastalık nedeniyle 2 bin dönüm kadar domates tarlaları başka bir ürün dikmek için sürüldü. 3 bine yakın arazide ise mücadele devam ediyor. Buralarda da rekoltenin yarı yarıya düşeceği de açık bir gerçek. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.
Mağdur üreticilerden Hasan Kızıl, salçalık domates ektiği 60 dönüm tarlasından 30 dönümlük bölümünü hastalık nedeniyle sürmek zorunda kaldığını belirterek, "Sürdüğüm bu 30 dönümde mısır yetiştireceğim. Domates ekili kalan 30 dönüm tarlada ise hastalıkla mücadeleye çalışıyorum" diye konuştu.
Üreticilerden İlyas Opçin 40 dönümlük, Lütfü Karaoğlan da 25 dönümlük salçalık domates ekili tarlalarını 'solgunluk' virüsü nedeniyle sürmek zorunda kaldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

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