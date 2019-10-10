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Soma'dan yola çıkan işçiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı: - "Hizmet alım sözleşmesiyle maden ocaklarında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödenebilecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, hizmet alım sözleşmesiyle maden ocaklarında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ödenebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçileri Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Kalaycı, ziyaretteki konuşmasında, madencilerin taleplerinin ele alındığını belirterek, hizmet alım sözleşmesiyle maden ocaklarında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının TKİ tarafından ödenebileceğini ifade etti.

Rödövans usulüyle çalışanların ise kıdem ve ihbar tazminatlarının işletmeci firmaya ait olduğunu bildiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Madencilik, dünyanın en fazla saygı duyulması gereken mesleklerinin başında geliyor. Madenci kardeşlerimizin haklarını almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakanlık olarak her zaman madencilerimizin ve ailelerinin yanında olduk. Hiçbir madencimizin mağdur olmaması için de elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz."

Görüşmede, madenci temsilcilerinin yanı sıra TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel de hazır bulundu.

- "5 Ekim'de yola çıktık"

Ziyaret sonrası maden işçileri adına AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ömer Kamil Kartal, 5 Ekim'de Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlattıklarını söyledi.

Temel sıkıntılarını aktarmak üzere önce TBMM'ye geldiklerini, burada partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yaptıklarını belirten Kartal, Bakanlıktan, 3 bin 500 maden işçisinin 5 yıldır ödenmeyen tazminatları ve hakları konusunda destek istediklerini ifade etti.

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enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Maden Şeref Kalaycı

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