CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Aylık gıda fiyatları artışı yüzde 1,46 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde artış yüzde 31,8. Bu kalem endeks tarihindeki en yüksek yıllık artış rakamı. Başka bir deyişle son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı." ifadelerini kullandı. Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyondaki dengelenme sürecinin şubat ayından itibaren son bulduğunu öne süren Erdoğdu, "Yıllık enflasyon yüzde 19,50 olarak gerçekleşti. Fiyatlar genel düzeyi bir önceki aya göre yüzde 1,69 oranında arttı. TÜİK sepetinde yer alan 418 maddeden 294'ünün fiyatı arttı. Yerel seçimlerin hemen ardından sökülmeye başlanan tanzim çadırlarında satışı yapılan ürünler arasında kuru soğanın fiyatı sadece bir ay içinde yüzde 31,5, patatesin yüzde 23,2, domatesin yüzde 21 arttı. Yurttaşlarımız içinde yaşadığı evlerinin çatısını aktarmak veya çeşitli düzeyde tamiratını yapmak için yüzde 38 daha fazla harcama yapmak zorunda." görüşünü savundu. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? 50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

- "Sebze fiyatları yüzde 96,3 meyve yüzde 30 arttı" Aylık bazda fiyat değişimlerine bakıldığında en yüksek artışın yüzde 7,5 ile tütün ve et fiyatlarında görüldüğünü aktaran Erdoğdu şöyle devam etti: "Aylık gıda fiyatları artışı yüzde 1,46 oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde artış yüzde 31,8. Bu kalem endeks tarihindeki en yüksek yıllık artış rakamı. Başka bir deyişle son 15 yılın en yüksek gıda enflasyonuna ulaşıldı. Halkımız gıdaya TÜİK ortalamasından daha fazla harcama yapıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir enflasyon görmeye devam ediyor. İşlenmemiş gıda enflasyonu yüzde 45,7, taze sebze-meyve enflasyonu yüzde 74 olarak kaydedildi. Yıllık oranda en yüksek fiyat artışı sebze kaleminde gerçekleşti, sebze fiyatları yüzde 96,3 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 30 arttı." Erdoğdu, üretici fiyatlarındaki artışın, tüketici fiyatlarının çok üstünde olduğuna işaret ederek, "Yıllık artış oranı yüzde 20,1. Enerjideki yıllık artış yüzde 52,3, ara malında ise yüzde 34,7. Bu rakamlar üretici maliyetlerindeki artış kaynaklı olarak tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskının devam edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "Devletin yönlendirebileceği fiyatlarda da artış tam gaz devam ediyor" Merkez Bankasının (MB) 30 Nisan'da enflasyon raporu açıkladığını, gıda ve enerjide yukarı yönlü güncellemeye karşın yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmediğini hatırlatan Erdoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu: "2019'un takip eden aylarında talebin azalmasına ve devletin yönlendirdiği fiyatlarda enflasyonu aşağı yönlü çekecek düzenlemelerine işaret ederek gıda fiyatları daha fazla artsa da yıl sonunda enflasyon yüzde 14,6 olur açıklamasında bulundular. Ancak daha bu açıklamadan 24 saat geçmeden sigarada maktu vergi yükseltildi, cep telefonu alımında ödenen özel tüketim vergisi artırıldı. Dolayısıyla devletin yönlendirebileceği fiyatlarda da artış tam gaz devam ediyor. Bir elin yapmaya kalktığını diğer el engelliyor, sonuç krizde yönsüz kalmaktır. AKP ekonomi yönetiminin gündemine göre açıklama yapan MB saygınlığını tamamen yitirdi. MB, 2010 yılından bu yana enflasyon hedefini tutturamıyor. MB'nin enflasyon öngörüsüne ulaşılması 2018'deki baz etkisiyle ve fiyat artış temposunun çok hızlı bir şekilde azalmasıyla mümkün olabilir. 2019 yılının kalan 8 aylık bölümünde fiyatların sadece yüzde 10,2 artması gerekiyor ki MB'nin açıkladığı enflasyon öngörüsü tutsun."