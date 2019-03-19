FİNANS

"Son 16 yılda tarımsal hasılayı 4,5 kat artırdık"

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: - "Bakanlık olarak son 16 yılda tarımsal hasılayı 4,5 kat artırdık. Tarımsal ihracatımız 18 kat, tarımsal krediler de 86 kat arttı" - "Tarım makinelerinin ihracatının yüzde 45'i Konya'dan gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 165 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Bu, Konya ve ülke tarımı için sevindiricidir"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Bakanlık olarak son 16 yılda tarımsal hasılayı 4,5 kat artırdık. Tarımsal ihracatımız 18 kat, tarımsal krediler de 86 kat arttı." dedi.

Özkaldı, TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışında, Konya'nın 18 milyon dekar tarım alanıyla Türkiye'nin en büyük ili olduğunu söyledi.

Konya'nın ülke tarım alanının yüzde 8'ine karşılık geldiğine işaret eden Özkaldı, Türkiye'de üretilen 32 üründe Konya'nın ilk üçte yer aldığını dile getirdi.

- "6 yılda tarımsal hasılayı 4,5 kat artırdık"

Özkaldı, tarım makinelerinin yüzde 65'inin Konya'da imal edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tarım makinelerinin ihracatının yüzde 45'i Konya'dan gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 165 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Bu, Konya ve ülke tarımı için sevindiricidir. Bakanlık olarak son 16 yılda tarımsal hasılayı 4,5 kat artırdık. Tarımsal ihracatımız 18 kat, tarımsal krediler de 86 kat arttı. Konya denilince akla tarım geliyor. Bu da susuz olmaz. Sulu tarım önceliğimiz. Konya'da bugüne kadar 16 yılda, 19 baraj ile 28 gölet ve sulama tesisleriyle toplamda 740 bin dekar alanı sulamaya açtık."

Konya'da ülke ekonomisine 19 milyar liralık tarımsal üretimin kazandırıldığını anlatan Özkaldı, kentin, Türkiye'nin tarım başkenti olarak bölge ekonomisinin de lokomotifi olduğunu vurguladı.

- "Tarımsal desteğin yüzde 6,5'ini Konya almış"

Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığınca Konya üreticisine son 16 yılda 7,2 milyar lira destek sağlandığını ifade ederek, "Bu yıllar arasında Konya, Türkiye genelinde yapılan 112 milyar liralık tarımsal desteğin, yaklaşık yüzde 6,5'ini almış. Konya, 2006 ila 2018 yılları arasında Bakanlığımız ve dış kaynaklardan toplamda 757 milyon lira tarım ve yatırım desteği almış. Bunun karşılığında da Konya'da 1,5 milyar lira yatırım yapılmıştır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise Konya'da büyük bir fuarın açılmasının önemli olduğunu söyledi.

Konya'nın tarımın ve ticaretin kalbi olduğunu vurgulayan Usta, "Konya'nın yoluna daha güçlü devam etmesi için bu fuarları ve organizasyonları önemsiyorum. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu yıl ürünlerini sergilemek için 20 ülkeden 441 firma ve firma temsilcisinin fuara katıldığını dile getirdi.

Bu yıl 90 bin metrekare alanda açılan fuara, 100 ülkeden 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini anlatan Ersözlü, organizasyonun Avrupa'nın her yıl yapılan en büyük tarım fuarı unvanına sahip olduğunun altını çizdi.

Ersözlü, 4 gün sürecek fuarın 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal da tohumu, gübre ile ilacı toprak ve bitkiyle buluşturacak olan son teknolojiye sahip tarım makinelerinin kullanımına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Özkaldı ve protokol üyeleri, fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Konya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve çok sayıda üretici katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi

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