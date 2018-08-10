Son 9 yılın en düşük haziran cari açığı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Cari açık, haziran ayında 2 milyar 973 milyon dolarla son 9 yılın en düşük haziran ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, cari işlemler açığı haziranda 2017'nin aynı ayına kıyasla 818 milyon dolar azalışla 2 milyar 973 milyon dolara geriledi. Cari açık haziranda son 10 ayın en düşük seviyesine indi. Aynı zamanda cari açık, haziranda 2 milyar 973 milyon dolarla son 9 yılın en düşük haziran ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

12 aylık cari açık da 9 ayın ardından düşüşe geçerek 57 milyar 386 milyon dolara geriledi.

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- "Cari açık uzun bir aradan sonra ilk kez gerileme gösterdi"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasa ortalama beklentisinin 3,2 milyar dolar açık verileceği yönündeydi olduğunu belirterek, "Böylelikle, son 12 aylık cari açık 57,4 milyar dolar (GSYH'ya oranla yüzde 6,7) ile uzun bir aradan sonra ilk kez gerileme gösterdi." dedi.

Temmuz ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ederek son 12 aylık cari açığın 53,7 milyar dolara geriyebileceğini düşündürdüğünü söyleyen Bürümcekçi, cari dengenin temel eğilimi açısından takip edilen enerji dışı cari dengenin 20,6 milyar dolar açığa, enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengenin ise 7,2 milyar dolar açığa gerilediğini dile getirdi.