FİNANS

"Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor. Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat" - "(Arazi toplulaştırması) Toplam toplulaştırma şu an 4 milyon hektar alanı geçti. Şimdi 8 milyon 200 bin hektarlık alanın ihalesini yaptık. Nihai hedefimiz zaten 8,5 milyon hektar alan yani 300 bin hektar alanı ihale yaptığımız zaman 'Türkiye'deki toplulaştırmaları bitirdik.' diyebileceğiz"

KİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor. Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kilis'teki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, kentle ilgili sorun ve taleplerin görüşüldüğü toplantının verimli geçtiğini söyledi.

İmkanlar çerçevesinde taleplerin yerine getirileceğini belirten Pakdemirli, Kilis'e, kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği dolayısıyla pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, "Mirasımız Ata Tohumu Pojesi" kapsamında zincir mağazalarda satılabilecek şekilde susuz yetişen domates gibi ürünleri kapsama aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis, coğrafya olarak çok zengin. Kentte biyoçeşitlilik açısından da farklı zengin ürünlerimiz var. Kilis'in tüm ürünlerini inceledik. Kilis keçisinin ıslahı konusunda TİGEM'e talimat verdim. Bu bölgeye has keçileri hibe etmek ve maliyet hesaplarıyla bu işin devamını sağlamamız gerekiyor. Bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Kilis, Gaziantep ve Hatay'a çok daha fazla insanımızın gelerek yemek yemesi lazım çünkü bizim mutfağımız dünya mutfağının en üstünde gelen en lezzetli mutfağıdır.

Bizim bunun tanıtımına para ayırmamız gerekiyor. Bölge ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıyı da ancak böyle yaparız."

Pakdemirli, Bakanlığın markalaşma noktasında gerekli destekleri vereceğine işaret ederek, bölgede üretilen zeytinyağının daha iyi değerden satılmasının önemli olduğunu anlattı.

- "Küçükbaş hayvan tüketimi arttı"

Türkiye'de son bir yıldır küçükbaş hayvan tüketiminin arttığını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O yüzden Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği açısından küçükbaşın üzerine doğru bir et üretim ekosistemi son derece mantıklı. Bu konuda da özellikle kanaat önderlerinin, toplumu yönlendiren insanların bu yöndeki açıklamaları son dönemde bizi de son derece memnun ediyor. Bunun Kilis'te de devam edeceğini düşünüyorum. Aslında Kilis de önemli küçükbaş üretim yerlerimizden biri haline gelmiş durumda. Neredeyse büyükbaş üretimi burada yok."

- "Toplam toplulaştırma şu an 4 milyon hektar alanı geçti"

Arazi toplulaştırmasına da değinen Pakdemirli, bu konuda da çok ciddi neticeler elde ettiklerini belirtti.

"Toplam toplulaştırma şu an 4 milyon hektar alanı geçti. Şimdi 8 milyon 200 bin hektarlık alanın ihalesini yaptık. Nihai hedefimiz zaten 8,5 milyon hektar alan yani 300 bin hektar alanı ihale yaptığımız zaman 'Türkiye'deki toplulaştırmaları bitirdik.' diyebileceğiz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Ama zaman zaman yanlış uygulamalar da olabiliyor. Bunlarla ilgili gereği neyse ikinci toplulaştırma, düzeltme toplulaştırması, bunların da hepsinin bir şekilde yapılması gerekiyor. Zaman zaman arazideki gayretlerin yeterince sarf edilmemesinden kaynaklanan bazı memnuniyetsizlikler ortaya çıkabiliyor ama toplulaştırmada ana hedef verimlilik ve parsellerimizin birleştirilmesidir. Bu anlamda da toplulaştırmayı önemsediğimizi ve bundan sonra da buna devam edeceğimizi söylemek istiyorum."

Bakanlığa bağlı kurumlarca kentte çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Pakdemirli, sulama göletleri, barajlar ve isale hatlarının inşa edildiğini anlattı.

Pakdemirli, toplantıda talepler doğrultusunda Kilis'te Üzüm Ürecileri Birliğinin kurulmasını uygun gördüklerini sözlerine ekledi.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Hisarcıklıoğlu: Dünyayı doyuran kimse, lider ülke de odurHisarcıklıoğlu: Dünyayı doyuran kimse, lider ülke de odur
MATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auroMATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
et Kilis küçükbaş Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tüketim

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Libra’ya destekler artıyor!

Libra’ya destekler artıyor!

Tokat'tan 6 ülkeye ihraç ediliyor!

Tokat'tan 6 ülkeye ihraç ediliyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Dünyayı doyuran kimse, lider ülke de odur

Hisarcıklıoğlu: Dünyayı doyuran kimse, lider ülke de odur

MATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auro

MATSO Başkanı: Thomas Cook'un Manavgat'a zararı 150 milyon auro

Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

Marmarabirlik’ten 'gerçekçi beyan' çağrısı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin:İstanbul'da otel doluluk oranları yüzde 90'lara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.