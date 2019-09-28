İmkanlar çerçevesinde taleplerin yerine getirileceğini belirten Pakdemirli, Kilis'e, kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği dolayısıyla pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı.

KİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor. Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." dedi.

"Kilis, coğrafya olarak çok zengin. Kentte biyoçeşitlilik açısından da farklı zengin ürünlerimiz var. Kilis'in tüm ürünlerini inceledik. Kilis keçisinin ıslahı konusunda TİGEM'e talimat verdim. Bu bölgeye has keçileri hibe etmek ve maliyet hesaplarıyla bu işin devamını sağlamamız gerekiyor. Bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Kilis, Gaziantep ve Hatay'a çok daha fazla insanımızın gelerek yemek yemesi lazım çünkü bizim mutfağımız dünya mutfağının en üstünde gelen en lezzetli mutfağıdır.

Bizim bunun tanıtımına para ayırmamız gerekiyor. Bölge ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıyı da ancak böyle yaparız."

Pakdemirli, Bakanlığın markalaşma noktasında gerekli destekleri vereceğine işaret ederek, bölgede üretilen zeytinyağının daha iyi değerden satılmasının önemli olduğunu anlattı.

- "Küçükbaş hayvan tüketimi arttı"

Türkiye'de son bir yıldır küçükbaş hayvan tüketiminin arttığını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." ifadelerini kullandı.