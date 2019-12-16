FİNANS

Son dakika: Atlas Global Havayolları uçuşlara tekrar başlıyor!

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Son dakika: Atlas Global Havayolları uçuşlara tekrar başlıyor!

Atlas Global'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15’de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz. Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır."


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Atlas Global Havayolları Atlas Global ucus

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
boşa başlamış ansızın uçuşları habersiz iptal edip sonra şu tarihde açarım demesi bence firmayı bitirdi. neyine güvenip bilet alıcaz tekrar. ansızın iptal eder böyle mal gibi ortada kalırsın.
Bir daha kim güvenip de sizden bilet alır, bu saatten sonra kapayın dükkanı başka bir iş yapın ya da şirketin adını değiştirin en azından!..
Kime sattınız acaba yine, değerini düşürüp..
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