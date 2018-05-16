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Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Kurdaki sert yükseliş sonrası TCMB açıklamasında piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiği, gerekli adımların atılacağı bildirildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor.

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Görüşme kararının duyurulması öncesinde Merkez bankası açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

Merkez Bankası'nın açıklamasından önce 4.50 lira seviyesine kadar çıkan dolar kuru 4.45 TL seviyelerine geriledi.

PİYASADA NELER OLDU?

Dolar ve euroda son dönemde yaşanan hızlı hareketler yaşanıyor. dün Moody's ve ABD faizleri ile birlikte yükselişe geçen kurlar 4.46 liraya kadar çıkmıştı. Bugün sabahtan itibaren hareketin devamı görülürken dolar kuru 4.5010 TL, euro ise 5.3247 ile rekor seviyelere ulaştı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor.

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