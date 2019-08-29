Son dakika tatilciler için otobüs bileti fırsatları

İSTANBUL(AA) - Yazın son günlerini keyifli bir tatille kapatıp sonbahara başlangıç yapmak isteyenler heyecanla 30 Ağustos’u bekliyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 30 Ağustos’un Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte pek çok kişi tatil için yollara çıkmaya hazırlanıyor. Tatilini son dakikaya bırakanlar, havaalanına uzak rotaları tercih edenler ve araç kullanarak yorulmak istemeyenler, bu tatil için genellikle otobüs yolculuğunu tercih ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, otobüs biletinde son dakika da olsa aynı fiyata bilet satın almanın büyük avantaj olduğunu belirtti.

Günümüzde otobüs yolculuklarında konforun arttığını da belirten Hacıbayramoğlu, “Pek çok otobüste tek koltuk seçeneği bulunuyor ve bu koltuklar özellikle tek başına seyahat edenler için büyük rahatlık sağlıyor. Bunun yanında tatile çıkanlar ‘nasıl giderim’ endişesi de taşımıyor çünkü yurdun her yerine otobüsle seyahat etmek mümkün.” ifadelerini kullandı.