FİNANS

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri

Enerji Ticareti Derneğince (ETD) elektrik piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklere ilişkin "Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri" düzenlendi.

Ankara'daki Mövenpick Hotel'de gerçekleştirilen seminerde, Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu tarafından hayata geçirilen "Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminere çimento, demir-çelik sanayisi gibi yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerden temsilcilerin yanı sıra elektrik ticareti şirketleri, tezgah üstü piyasalarda işlem yapan brokerlar ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden uzmanlar katıldı.

Tüketicilerin yükselen fiyatlar nedeniyle karşılaştıkları riskler ile bu risklerin nasıl yönetileceğinin tartışıldığı seminerde, ilgili paydaşlarının gün öncesi piyasa dahil olmak üzere elektrik piyasasından nasıl yararlanabileceği değerlendirildi.

Gün öncesi piyasasında oluşan elektrik fiyatları ve maliyet bazlı unsurlar dikkate alınarak belirlenen son kaynak tedarik tarifesinin uygulanmasına 1 Nisan'da başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu (EPDK) Enerji Ticareti Derneği (ETD) Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri

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