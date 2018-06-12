Enerji Ticareti Derneğince (ETD) elektrik piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklere ilişkin "Son Kaynak Tedarik Tarifesi Semineri" düzenlendi.
Ankara'daki Mövenpick Hotel'de gerçekleştirilen seminerde, Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu tarafından hayata geçirilen "Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgilendirme yapıldı.
Seminere çimento, demir-çelik sanayisi gibi yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerden temsilcilerin yanı sıra elektrik ticareti şirketleri, tezgah üstü piyasalarda işlem yapan brokerlar ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden uzmanlar katıldı.
Tüketicilerin yükselen fiyatlar nedeniyle karşılaştıkları riskler ile bu risklerin nasıl yönetileceğinin tartışıldığı seminerde, ilgili paydaşlarının gün öncesi piyasa dahil olmak üzere elektrik piyasasından nasıl yararlanabileceği değerlendirildi.
Gün öncesi piyasasında oluşan elektrik fiyatları ve maliyet bazlı unsurlar dikkate alınarak belirlenen son kaynak tedarik tarifesinin uygulanmasına 1 Nisan'da başlandı.
Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?
Şimşek: Büyüme dengelenecek, iç talep yumuşayacak
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum