"Son yıllarda iri Karadeniz somonuna talep arttı"

Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Salihoğlu, burada yaptığı konuşmada, BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, 2015 yılında dünyada 93 milyon tonu avcılıktan, 77 milyon tonu da yetiştiricilikten olmak üzere toplam 170 milyon ton balık üretildiğini ifade etti.

Balıkçılıkla ilgili kurumların temsilcilerinin sunum yaptığı konferansa, Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Yunanistan ve Ukrayna'dan da proje ortakları katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nin ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Birliği Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından desteklenen BSB-461 kodlu, "Karadeniz'de Akuakültür ve Balık Ürünleri Ticaretinde Mevcut Yeterliklerin Geliştirilmesi ve Yenilerinin Oluşturulması Projesi"nin açılış konferansı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Dünyada yetiştiricilik ve avcılık arasındaki farkın, 2018 yılında giderek yetiştiricilik lehine kapandığını vurgulayan Salihoğlu, "Ülkemizde en son rakamlara göre, yıllık 630 bin ton üretim gerçekleşirken, bunun 324 bin tonu avcılık, 306 bin tonu da yetiştiricilikten elde edildi. Ülkemizde yetiştiricilik neredeyse avcılığı yakaladı." dedi.

Salihoğlu, denizlerin kirlendiğine, aşırı avcılık nedeniyle balık stokunun azaldığına dikkati çekerek, "Bu durumda yetiştiricilik olmazsa olmazımızdır. Türkiye'de 2 bin 308 yetiştiricilik yapan tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin kurulu kapasiteleri yaklaşık 500 bin tondur yani kurulu kapasitenin ancak yüzde 60'ı gerçekleşebilmiştir." diye konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesindeki 5 ilde 25 bin ton kurulu kapasiteye sahip 283 tesis bulunduğunu aktaran Salihoğlu, "Trabzon'da yıllık 16 bin tonluk üretim kapasitesine sahip tesislerimiz olmasına rağmen üretim 5 bin 500 tonda kalmaktadır. Kurulu kapasitenin ancak yüzde 34'ünü gerçekleştirebiliyoruz. Çevre kirliliği, hava ve deniz koşullarının olumsuzluğu gerçek kapasiteye ulaşmamıza engel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.