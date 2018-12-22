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Sonbahar yağışları "beyaz altın"ı tarlada bıraktı

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

GAP sayesinde ülkenin pamuk üretim merkezi haline gelen Şanlıurfa'da sonbahardaki aşırı yağışlar nedeniyle birçok çiftçinin pamuğu tarlada kaldı - Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu: "Şu anda Şanlıurfa'da ekilen pamuğun yüzde 40'ının tarlada kaldığını tahmin ediyoruz" - HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu: - "Bu yıl pamukta rekor verim beklerken, aşırı yağışlar nedeniyle hasat edilemeyen ürün nedeniyle maalesef rekolte ve kalitenin düşmesini bekliyoruz"

HALİL FİDAN - Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık yarısının karşılandığı Şanlıurfa'da, sonbahardaki aşırı yağışlar nedeniyle hasat yapamayan birçok çiftçinin ürünü tarlada kaldı.

Lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuğa yönelik destekler artırıldı. Bunun yanında özellikle geçen yıl pamuk fiyatlarındaki yükseliş, bölgede bu ürüne yönelen çiftçi sayısını artırdı.

Dünyanın en prestijli kalkınma hamlelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı her yıl genişleyen ve bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, erken gelen yağışlar yüzünden bu yıl üreticisini memnun edemedi.

Başta Harran Ovası olmak üzere bölgede ekim ayından itibaren başlayan yağışlar nedeniyle çok sayıda çiftçi, hala ürününü toplayamadı. Hasat için güneşli günler bekleyen üreticiler, randımanı da düşen ürünlerini hiç hasat edememekten korkuyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl rekor bir üretim beklediklerini ama erken gelen aşırı yağışlar nedeniyle umduklarını bulamadıklarını ifade etti.

- "Yüzde 40'ı tarlada kaldı"

Pamuğun hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir ürün olduğuna dikkati çeken Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Şanlıurfa'da pamuk için zor bir dönemden geçiyoruz. Erken gelen ve aralıksız süren yağışlı hava nedeniyle biçerdöverler tarlalara giremedi. Aynı nedenlerle işçiler de pamuğu toplayamadı. Şu anda Şanlıurfa'da ekilen pamuğun yüzde 40'ının tarlada kaldığını tahmin ediyoruz. Bu yüzden devletimizin çiftçimize destek olması gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimiz ne yazık ki çok zarar etti. Borçlu çiftçimiz borçlarını nasıl ödeyeceğini karar kara düşünüyor. Bu anlamda yetkililerin çiftçinin işini kolaylaştıracağını düşünüyoruz."

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, buna karşın, erken yağışların kuru tarım yapan hububat üreticisi ile besiciyi çok memnun ettiğini dile getirdi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da pamuğun Şanlıurfa ve ülke ekonomisine önemli katsı sunduğunu anımsatarak, genelde söz konusu ürünün üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Bu yıl bölgede pamuk üretimi anlamında rekor bir verim beklediklerine dikkati çeken Çullu, ancak uzun süredir aralıksız devam eden yağmurların hasada müsaade etmediğini vurguladı.

Mehmet Ali Çullu, işçi eliyle toplanan pamukların yağıştan etkilenmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık yarısını üreten Şanlıurfa'da bu yıl rekor düzeyde üretim beklenirken ekim ayında uzun süreli düşen yağışlar hasada izin vermedi. Eylül ayı sonundan itibaren hasadına başlanan pamuk çoğunlukla makine ile toplanırken birçok tarlada ilk hasat yapılamadan yağmurlar yağmaya başladı. Bu nedenle çiftçi ne yapacağını kara kara düşünüyor. Bu yıl pamukta rekor verim beklerken, aşırı yağışlar nedeniyle hasat edilemeyen ürün nedeniyle maalesef verim ve kalitenin düşmesini bekliyoruz. Tabi bu yağışlar, pamuk üreticisini üzerken, ekim yapan tahıl üreticisini ise sevindirdi."

- "Tarlada ekinim var deme, ambara girmeyince"

Harran Ovası'nda pamuk çiftçiliği yapan Halit Alsa ise yaklaşık 50 dönüm pamuk ektiğini ve yaklaşık bir ay geçmesine rağmen yağışlar nedeniyle ürünü toplayamadığını dile getirdi.

Tek geçim kaynaklarının tarladaki ürün olduğunu vurgulayan Alsa, "Bu yıl pamuğa çok iyi baktık. İlaçlar için masraf yaptık. Tabii bunların hepsini borçla yaptık ama ürün tarlada kalınca ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bundan sonra ürünü toplasak bile hem hem kalite hem de rekolte kaybı olacak. Ne yapalım Allah'tan hayırlısı. Bir söz var, 'tarlada ekinim var deme ambara girmeyince.' Biz bunu yaşadık." dedi.

Mustafa Akkurt da suyun gelmesinin ardından yıllardır bu işle uğraştığını ve 100 dönümlük tarlasına bu yıl da pamuk ektiğini, henüz hasat yapamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını sözlerine ekledi.

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