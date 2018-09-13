Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

BURSA, (DHA) - SÖNMEZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Türk ekonomisine güvenlerinin sonsuz olduğunu belirterek, tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde kapasite ile kaliteyi artıracak 86 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden, 1975 yılında kurulan Sönmez Holding, yatırımlarını sürdürüyor. Son dönemdeki ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin asla sarsılmadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, toplamda 86 milyon lirayı bulan yeni yatırımlarının Bursa ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını diledi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. (SPS) iplik fabrikasının modernizasyonunu sağlayan ilk yatırımla ürün yelpazesi genişleyecek. 70 milyon liralık yatırımla verimlilik ve üretim kapasitesi 2 katına çıkarken, enerji tasarrufunda da önemli kazanımlar sağlanacak. Celal Sönmez, "Sönmez Holding olarak kurucumuz Ali Osman Sönmez’in çizdiği yolda sürekli gelişerek ve yenilikleri bünyemize katarak ilerlemeye devam ediyoruz. SPS'ye yapılan yatırımla son teknoloji üretime de başlanmış olacak" dedi.

'Airjet' teknolojisine sahip makineler ile iplik üretimini hava kullanılarak, gerçekleştireceklerini belirten Sönmez, böylece ürünlerin daha kaliteli ve verimli olacağını kaydetti.

GENİŞ YELPAZEDE İHRACAT

Turizm, enerji, çimento, teknoloji, inşaat, perakende ve AVM işletmeciliği başta olmak üzere birçok alanda faaliyet sürdüren Sönmez Holding tarafından ikinci yatırım ise ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş.'de gerçekleştiriliyor. 10 milyon lirayı bulan yatırımla burada da son teknoloji makinelerin kullanılmaya başlanacağını kaydeden Sönmez, ASF tarafından ABD'den Çin'e, Avustralya'dan Almanya'ya kadar çok geniş yelpazede ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Sönmez, "Yaptığımız makine yatırımları ve ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemize verdiğimiz değerin göstergesidir" diye konuştu.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, diğer yatırımın ise Sönmez Raşel şirketine yapılacağını belirterek, tutarının da 6 milyon lira olacağını söyledi. Türkiye ekonomisinin dış müdahalelere karşı güçlü olduğunu belirten Sönmez, yatırımları sürdüreceklerini bildirdi. Sönmez Raşel'de kapasitelerini artıracaklarını kaydeden Sönmez, "Görüleceği üzere başta çimento, turizm, tekstil, perakende ve lojistik olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, dünya ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak, büyümeye dönük stratejimiz devam ediyor" dedi.

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