FİNANS

“Soros İngiltere’de 2. referendum için kampanya başlatıyor” iddiası

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Amerikalı milyarder George Soros'un İngiltere’de ikinci bir referandumun yapılması için kampanya başlattığı, bu amaçla başlangıç olarak 500 bin sterlinlik kaynak ayırdığı ileri sürüldü

LONDRA (AA) – Amerikalı milyarder George Soros'un İngiltere’de ikinci bir Avrupa Birliği (AB) referandumunun yapılması için kampanya başlattığı öne sürüldü.

İngiliz The Independent gazetesi, Soros’un İngiltere’nin AB içerisinde tutulması amacıyla “Britanya İçin En İyisi” (Best for Britain) platformuna 500 bin sterlin bağışladığını, ikinci bir AB referandumunun yapılması için kampanya yürüteceğini ileri sürdü.

Haberde “Britanya İçin En İyisi” platformunun ikinci bir AB referandumunun yapılması için 8 Haziran’da kampanya başlatacağı belirtildi.

Paris’te Avrupa Dış İlişkiler Komisyonu’nda konuşan Soros ise, “Brexit son derece zarar verici bir süreç. Her iki taraf için de zararlı. Boşanma süreci uzun sürecek ve büyük ihtimalle beş yıldan fazla zaman alacak. Politikada beş yıl sonsuzluk demek. Özellikle şimdi olduğu gibi böyle devrimsel zamanlarda. “ ifadelerini kullandı.

87 yaşındaki Soros, “Sonuç olarak ne istediğine Britanya halkı karar verecek. Bu konuda en kısa zamanda karar vermeleri geç kalmalarından iyidir. ‘Britanya İçin En İyisi’ inisiyatifinin amacı da bu. Onlar destekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
george soros kampanya Londra Referendum

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