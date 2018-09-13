Sosyal ağlar üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonu aştı

İSYANBUL, (DHA) - Medya takip kurumu Ajans Press’in Paym.es verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de herhangi bir sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısının 1 milyonu aştığı belirlendi. Yapılan satışların da yüzde 86’sını ürün grubu oluştururken, yüzde 14’ünün hizmet temelli olduğu anlaşıldı. Veriler kadınların yüzde 58’lik oranla sosyal ticarette önde olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de herhangi bir sosyal ağ üzerinden satış yapanlar araştırıldı. Sosyal ağlardan satış yapanların sayısı 1 milyonu aşarken sosyal ticaret yapanlar cinsiyet bakımından incelendiğinde ise kadınların yüzde 58’lik dilimle kadınların önde olduğu görüldü. Böylelikle kadınların sosyal ağ üzerinden yapılan ticarette erkeklere göre daha aktif olduğu gözlendi.

SEPET ORTALAMASI 127 TL

Gerçekleştirilen medya araştırmasında sosyal mecralarla ilgili yıl içerisinde 110 bin 710 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, sosyal mecralar içerisinde en çok Twitter’ın yansıma bulduğu belirlendi.