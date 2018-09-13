FİNANS

Sosyal ağlar üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonu aştı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

  Medya takip kurumu Ajans Press’in Paym.es verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de herhangi bir sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısının 1 milyonu aştığı belirlendi.

İSYANBUL, (DHA) - Medya takip kurumu Ajans Press’in Paym.es verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de herhangi bir sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısının 1 milyonu aştığı belirlendi. Yapılan satışların da yüzde 86’sını ürün grubu oluştururken, yüzde 14’ünün hizmet temelli olduğu anlaşıldı. Veriler kadınların yüzde 58’lik oranla sosyal ticarette önde olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de herhangi bir sosyal ağ üzerinden satış yapanlar araştırıldı. Sosyal ağlardan satış yapanların sayısı 1 milyonu aşarken sosyal ticaret yapanlar cinsiyet bakımından incelendiğinde ise kadınların yüzde 58’lik dilimle kadınların önde olduğu görüldü. Böylelikle kadınların sosyal ağ üzerinden yapılan ticarette erkeklere göre daha aktif olduğu gözlendi.

SEPET ORTALAMASI 127 TL

Gerçekleştirilen medya araştırmasında sosyal mecralarla ilgili yıl içerisinde 110 bin 710 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, sosyal mecralar içerisinde en çok Twitter’ın yansıma bulduğu belirlendi.

Türkiye’de yapılan sosyal ticaret, Facebook, Instagram gibi sosyal ağları kapsarken, Instagram’dan yapılan sosyal ticaretin sepet ortalamasının 127 lira olduğu belirlendi. Çalışanların da yüzde 22’lik bölümünün ek iş olarak el emeği ürünleri satışa çıkardıkları görüldü.

SOSYAL TİCARET SON 5 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜ

Elde edilen veriler neticesinde ayrıca sosyal ticaretin son 5 yılda 10 kat büyüdüğü gözlenirken, dünya genelindeki hacminin 50 milyar dolara yükseldiği saptandı. Her geçen gün büyümesi beklenen bu sektörün 2021 yılında 165 milyar doları aşacağı öngörülen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan sosyal ağ kullanıcılarının 51 milyona yaklaştığı Türkiye’de, 44 milyon kişinin akıllı telefonları üzerinden sosyal mecraları kullandığı tespit edildi. İnternet kullanıcılarının ise yüzde 30’unun alışverişte mobil cihazları tercih ettiği gözlendi.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttıToplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı
Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttıTemmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.