Sosyal güvenlikte prim tahsilatı ve kapsamı artırılacak

Bu hedeflere ulaşmak için sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemi, kamu işletmeciliği ve özelleştirmeye yönelik hedeflere yer verildi.

GÖKSEL YILDIRIM - Sosyal güvenlikte 2023'e kadar yapılacak uygulamalarla prim tahsilat oranı, sosyal sigorta kapsamı artırılacak, bütçeden yapılan transferlerin oranı azaltılacak.

Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.

Prim tahsilatları artırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak, teşvikler sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak.

Kamu işletmeciliği ve özelleştirme alanında ise kamu işletmelerinin faaliyetlerini, piyasa mekanizmasını bozucu etkiye neden olmayacak şekilde, karlılık ve verimlilik ilkelerine dayalı olarak yürütmesi, sosyal amaçlı ve kamu yararına yönelik faaliyetler için görevlendirilmeleri durumunda ise oluşacak maliyetlerin tam ve zamanında karşılanması ve faiz dışı açık vermemesi amaçlanıyor.

Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecek.

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecek.

Sosyal güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak. Sosyal güvenlik mevzuatı, sade ve anlaşılır şekilde düzenlenecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü pazarlama faaliyetlerini geliştirerek tohum satışlarını artıracak, Ar-Ge çalışmalarına devam edecek ve özel sektör tohumculuk firmaları ile iş birliği içinde sertifikalı tohum üretimini sürdürecek.

ÇAYKUR ihracata yönelik pazar araştırması yapacak ve ürün optimizasyonunu sağlayacak.

Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve iş gücünde verimliliği artırmaya yönelik projeler uygulamaya konulacak. Kamu işletmelerinin yatırım bütçelerinde ürün çeşitliliğini ve verimliliği artırmayı teminen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik kapasite geliştirmeye ağırlık verilecek.

Bu amaç doğrultusunda plan döneminde kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması ve ürün optimizasyonunu gerçekleştirmesi sağlanacak.

Kamu işletmelerinin üretim birimlerinde kapasite kullanım oranları artırılacak, mevcut tesislerinin kapasiteleri en üst düzeyde kullanılacak ve yeni yatırım tercihleri bu doğrultuda hayata geçirilecek.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) için yeni kombina yatırımları yapılması yerine mevcut kombinaların atıl kapasiteleri veya özel sektör kombina kapasiteleri öncelikli olarak değerlendirilecek.

ESK kombinalarındaki atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılması sağlanacak.

KİT'lerin fiyat ve tarifeleri ticari esaslara göre belirlenecek, sektörde serbestleşmeye ve rekabete engel olan uygulamaları kaldırılacak.

Enerji KİT'lerinde fiyatlama ve tarifeler belirlenirken maliyet bazlı fiyatlama esas alınacak.

- Özelleştirmede yol haritası

Kamu işletmelerinde hesap verebilirlik güçlendirilecek ve şeffaflık artırılacak.

KİT'lerin stratejik yönetim dokümanlarının bütçe bağlantısının bütünleşik biçimde izlenmesine yönelik sistem kurulacak, değerlendirme raporları vasıtasıyla planlama süreçleri etkin hale getirilecek.