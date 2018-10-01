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Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Uğurlama Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Sosyal kooperatifçiliği canlandırmaya yönelik Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'ni bugün yola çıkarıyoruz" - "Trenimiz, alanında uzman kişileri, akademisyenleri ve yerel inisiyatifleri harekete geçirecektir" - "Dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler önemli bir araç haline gelecek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törenle yola çıkarılan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin alanında uzman kişileri, akademisyenleri ve yerel inisiyatifleri harekete geçireceğini belirterek, "Dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler önemli bir araç haline gelecek." dedi.

Pekcan, Ankara Gar'da gerçekleştirilen Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, kooperatif ortaklık modelinin, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakanlık olarak sosyal kooperatiflere büyük önem verdiklerini ifade eden Pekcan, sosyal kooperatiflerin özellikle ekonomik dalgalanmalar neticesinde oluşan dönemsel ekonomik sorunların çözümüne katkı sağladığını bildirdi.

Pekcan, dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatiflerin önemli bir araç haline geleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sosyal kooperatifçiliği canlandırmaya yönelik Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'ni bugün yola çıkarıyoruz. İlk yolculuğuna başlayacak olan trenimiz, alanında uzman kişileri, akademisyenleri ve yerel inisiyatifleri harekete geçirecektir. Bu çerçevede, Sosyal Kooperatif Treni sırasıyla Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Konya'yı ziyaret edecektir. Trenin uğrayacağı illerde şenlikler, üniversitelerde çalıştaylar ve paneller düzenlenecektir. Bu illerde ayrıca, sosyal kooperatif bilgilendirme toplantıları, söyleşiler, çocuklar için kodlama atölyeleri gibi faydalı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklere, kadınlarımız için de teknoloji projelerini dahil edeceğiz."

- "Projemizi tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz"

Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyi bundan sonraki aşamalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da desteğiyle Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini aktardı.

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu da "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi" kapsamında yola çıkan trenin 10 ilde ziyaretlerde bulunacağına işaret ederek, yapılacak etkinliklerle sosyal kooperatiflerin halka tanıtılmasını, yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesini, üniversitelerde çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesini ve kamuoyunun dikkatinin bu alana çekilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni, konuşmaların ardından Bakan Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Kooperatif Treni tanıtım töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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