FİNANS

"Sosyal Kooperatif Treni" ikinci seferine hazır

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçilik projesi kapsamında Türkiye genelinde illeri gezen eğitim ve tanıtım treni, 5 Nisan'da ilkbahar seferine başlayacak - Bakan Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek program kapsamında, Sirkeci Tren Garı'ndan hareket edecek tren Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana olmak üzere 8 kente çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek - Projeyle, Türkiye'de uluslararası standartlarda yeni bir sosyal kooperatifçilik modelinin oluşturulması ve dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda söz konusu kooperatiflerin yaygın olarak kullanılması amaçlanıyor

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye genelinde 10 ili gezen eğitim ve tanıtım treni, 5 Nisan'da ilkbahar seferine başlayacak. Projeyle, Türkiye'de uluslararası standartlarda yeni bir sosyal kooperatifçilik modelinin oluşturulması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlık tarafından Türkiye'de sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın artırılması, sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"nin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda, 1 Ekim 2018'de Ankara'dan hareket eden tren, 10 ilde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin ilkbahar seferine ilişkin TCDD İşletmesi Taşımacılık AŞ ile ikinci iş birliği protokolü imzalandı.

- İstanbul'dan Adana'ya 8 kente çalışma ziyareti

Trenin ilkbahar seferi, 5 Nisan'da Sirkeci Tren Garı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenecek programla başlayacak. İki günlük programının ardından 8 Nisan'da İstanbul'dan hareket edecek tren Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana olmak üzere 8 kente çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek.

Söz konusu illerde valilikler koordinasyonunda karşılama törenleri, bilgilendirme toplantıları, seminerler, çalıştaylar üniversitelerde söyleşiler ve çeşitli yerel etkinlikler düzenlenecek.

Kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren yeni nesil kuluçka merkezi INOGAR ART'da Sanatçı Mert Fırat'ın öncüsü olduğu kuruluş aşamasındaki tiyatro kooperatifinin ortakları, kültür ve sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile atölye çalışması yapılacak.

Gaziantep ve Hatay'da mülteci kampları ziyaret edilecek, buradaki çocuk ve genç gruplara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Trenin, 15 günlük ilkbahar seferi Adana'daki faaliyetlerle son bulacak.

- Projenin hedefleri

"Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi", dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonları, engelli bakım, çocuk bakım, hasta ve yaşlı bakım gibi kamusal hizmetlerin yeterli olmadığı bölgelerde bu hizmetlerin ihtiyaç sahipleri ve yakınları tarafından sunulması, kadınlara istihdam alanı açılması gibi hedefleri taşıyor.

Projenin uygulanması neticesinde, Türkiye'de uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel yeni bir sosyal kooperatifçilik modeli oluşturulacak, kooperatif bilincinin artırılması sağlanacak.

Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlanacak.

Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlayacak.

Kamu kesimi tarafından eksik olarak yerine getirilen engelli bakım, çocuk bakım, hasta-yaşlı bakım, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacak.

İşsizlik oranının yüksek olduğu veya kalkınmada geri kalmış yörelerde işçi kooperatifi modeli teşvik edilecek.

Kadınların iş piyasasına erişiminde en önemli engellerden olan ve aile içinde geleneksel olarak sadece kadınların omzuna yüklenen hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerinin sunulması konusunda yaratılacak imkanlar sadece kadınların iş piyasasına girişini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda yeni iş olanaklarının da yaratılmasına imkan tanıyacak.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” olduKüresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu
İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan sosyal kooperatif treni Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

Şohoğlu: 4 yıl seçimsizlik döneminde üretim ve ihracat odaklı olmalıyız

Şohoğlu: 4 yıl seçimsizlik döneminde üretim ve ihracat odaklı olmalıyız

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.