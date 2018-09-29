FİNANS

Sosyal kooperatifçilik treni 1 Ekim'de kalkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel olarak yeni bir kooperatifçilik modeli oluşturuyoruz” - "Yeni modelle dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak" - “1 Ekim'de Ankara'dan hareket edecek Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, Türkiye genelinde 11 ilde tanıtım faaliyetleri düzenleyecek"

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel olarak yeni bir kooperatifçilik modeli oluşturduklarını belirterek, "Yeni modelle dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"ni geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de, engelli, hasta, yaşlılara yönelik kamu tarafından sunulan sosyal hizmetlerin yanında bu alanda hizmet veren pek çok özel kuruluş olduğunu dile getiren Pekcan, dezavantajlı grupların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerindeki bölgesel farklılıklar, kadınların işgücüne katılımının düşük olması gibi sorunların çözümünde sosyal kooperatiflerin büyük rol oynayacağını vurguladı.

Pekcan, sosyal kooperatiflere ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel yeni bir sosyal kooperatifçilik modeli oluşturuyoruz. Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli görülen değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlayacağız. Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda, kadınların işgücünü katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. Bakım hizmetleri ve eğitim sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacak."

- İşsizlik oranının yüksek olduğu illere "işçi kooperatifi"

İşsizlik oranının yüksek olduğu illerde ve özelleştirilen kamu kurumlarında işçi kooperatifi modelini teşvik edeceklerine işaret eden Pekcan, "Kadınların iş piyasasına erişiminde en önemli engellerden olan ve genellikle kadınların omzuna yüklenen hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerinin sunulması konusunda yaratılacak imkanlar, sadece kadınların iş piyasasına girişini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda daha fazla ve yeni iş olanaklarının da yaratılmasına imkan tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.
\

- Tanıtım treni 1 Ekim'de yola çıkıyor

Söz konusu proje kapsamında, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri planladıklarını belirten Pekcan, "Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni" ile 11 ilde tanıtım faaliyetleri düzenleneceğini kaydetti. Bu doğrultuda, TCDD Taşımacılık AŞ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını bildiren Pekcan, Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni'nin ilk olarak 1 Ekim'de Ankara'dan hareket edeceği bilgisini paylaştı.

Pekcan, sosyal kooperatiflerin kuruluşu için yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesini, gidilen illerde yerel idareler nezdinde yapılacak programların yanı sıra üniversitelerde panel ve söyleşilerle farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini anlattı.

PARTNERFok balığının yaptığı herkesi şoke ettiFok balığının yaptığı herkesi şoke etti
Sektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılarSektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılar
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç varTÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal kooperatifçilik tanıtım treni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da, ahşap ürünlerde ihracat geliri 3 milyon dolara ulaştı

Kastamonu'da, ahşap ürünlerde ihracat geliri 3 milyon dolara ulaştı

Sektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılar

Sektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılar

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var

İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı

İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı

TSKB AIIB’den 200 milyon dolar kredi aldı

TSKB AIIB’den 200 milyon dolar kredi aldı

İskoçya’da dünyanın ilk blockchain kimlik merkezi açıldı

İskoçya’da dünyanın ilk blockchain kimlik merkezi açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.