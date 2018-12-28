FİNANS

Sosyal koruma yardımları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de engelli, dul, yetim ve işsizlere verilen sosyal koruma yardımlarının miktarı son 5 yılda yaklaşık yüzde 74'lük artışla 382,6 milyar lirayı buldu - Devlet, 2013-2017 yıllarında sosyal korumaya yüzde 67,8'lik katkı sağladı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de engelli, dul, yetim ve işsizlerin aralarında bulunduğu kesime verilen sosyal koruma yardımlarının miktarı son 5 yılda yüzde 74 artarak 219,9 milyar liradan 382,6 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde devletin sosyal korumaya sağladığı katkıda da ciddi artış oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de sosyal korumaya geçen yıl 382,6 milyar lira harcandı. Sosyal koruma harcaması 2013 yılında 219,9 milyar liraydı. Böylece, harcama miktarında yüzde 74'lük artış kaydedildi.

2013-2017 döneminde sosyal katkılar, işveren katkıları, koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar ve devlet katkılarından oluşan "sosyal koruma gelirleri"nde de artış dikkati çekti. Söz konusu gelirler 2013'te yaklaşık 248,6 milyar lira iken geçen yıl 449,6 milyar lirayı buldu.

- Devletten yüzde 67,8'lik katkı

Geçen yıl sağlanan sosyal koruma gelirlerinin 248,1 milyar lirası işveren ve koruma kapsamındaki bireylerden, 171,3 milyar lirası devletten, 30,2 milyar lirası ise diğer kaynaklardan elde edildi.

Devlet, sosyal korumanın 2013'te 102,08 milyar liralık kısmını karşılarken, geçen yıl 171,3 milyar lira katkı yaptı. Böylece, 5 yıllık dönemde devletin sosyal korumaya katkısı yüzde 67,8 olarak kaydedildi.

Son 5 yıllık dönemde, şartlı ve şartsız sosyal koruma yardımlarının risk-ihtiyaç gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise şartlı yardımlar yüzde 72,2 yükselerek 34,2 milyar lira olurken, şartsız yardımlar yüzde 74,08 artışla 341,3 milyar liraya yükseldi. 2013'te 215,9 milyar lira olan sosyal koruma yardımları geçen yıl 375,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hastalık ve sağlık bakımına geçen yıl yaklaşık 103,07 milyar lira, engelli ve malullere 13,3 milyar lira, emekli ve yaşlılara 185,04 milyar lira, dul ve yetimlere 44,7 milyar lira, aile ve çocuğa 14,9 milyar lira, işsizliğe 8,7 milyar lira, sosyal dışlanmaya karşı 5,8 milyar lira harcama yapıldı.

Ayni yardımlar, 5 yılda yüzde 63,4 arttı ve yaklaşık 75 milyar liradan 122,4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde nakdi yardımlar yüzde 79,4 artışla 141,01 milyar liradan 253,09 milyar liraya ulaştı.

Son 5 yılda sosyal korumaya yapılan harcama miktarları şöyle:

Yıllar Harcama Miktarı (milyon lira)

2013 219.894 2014 249.358 2015 279.734 2016 334.751 2017 382.639

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Anahtar Kelimeler:
devlet katkısı Sosyal korumaya katkı TÜİK

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