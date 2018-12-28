Sosyal koruma yardımları arttı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de engelli, dul, yetim ve işsizlerin aralarında bulunduğu kesime verilen sosyal koruma yardımlarının miktarı son 5 yılda yüzde 74 artarak 219,9 milyar liradan 382,6 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde devletin sosyal korumaya sağladığı katkıda da ciddi artış oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de sosyal korumaya geçen yıl 382,6 milyar lira harcandı. Sosyal koruma harcaması 2013 yılında 219,9 milyar liraydı. Böylece, harcama miktarında yüzde 74'lük artış kaydedildi.

2013-2017 döneminde sosyal katkılar, işveren katkıları, koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar ve devlet katkılarından oluşan "sosyal koruma gelirleri"nde de artış dikkati çekti. Söz konusu gelirler 2013'te yaklaşık 248,6 milyar lira iken geçen yıl 449,6 milyar lirayı buldu.

- Devletten yüzde 67,8'lik katkı

Geçen yıl sağlanan sosyal koruma gelirlerinin 248,1 milyar lirası işveren ve koruma kapsamındaki bireylerden, 171,3 milyar lirası devletten, 30,2 milyar lirası ise diğer kaynaklardan elde edildi.