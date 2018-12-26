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Sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon lira harcandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Sosyal koruma harcaması 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 382 milyar 639 milyon lira oldu

Sosyal koruma harcaması 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 382 milyar 639 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin "Sosyal Koruma İstatistikleri"ne göre, sosyal koruma harcaması 2016'ya kıyasla yüzde 13,7 artış gösterdi ve 382 milyar 639 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,1'ini (375 milyar 531 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Bu koruma yardımlarında ise en büyük harcama 185 milyar 36 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 103 milyar 77 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

- Yardımların GSYH içindeki payı

Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 12,3 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık - sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul-yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,1'i şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 29,4 ile engelli, malul yardımları, yüzde 16,1 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları izledi.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,4'ü nakdi olarak verilirken, nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,7 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,6 ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3,2 ile işsizlik yardımları takip etti.

- Maaş alan kişi sayısı 13 milyon 260 bin

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38,1'ini devlet katkıları, yüzde 28,9'unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,3'ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malül maaşı) alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 898 bin iken, geçen yıl yüzde 2,8 artışla 13 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli ve yaşlı ile dul-yetim maaşı alan kişi sayısı 2016 yılında 12 milyon 62 bin iken, 2017 yılında 12 milyon 416 bin kişiye çıktı.

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