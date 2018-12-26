Sosyal korumaya 382 milyar 639 milyon lira harcandı

Sosyal koruma harcaması 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 382 milyar 639 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin "Sosyal Koruma İstatistikleri"ne göre, sosyal koruma harcaması 2016'ya kıyasla yüzde 13,7 artış gösterdi ve 382 milyar 639 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,1'ini (375 milyar 531 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Bu koruma yardımlarında ise en büyük harcama 185 milyar 36 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 103 milyar 77 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

- Yardımların GSYH içindeki payı

Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 12,3 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık - sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul-yetim harcamaları takip etti.