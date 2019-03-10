"Sosyal medyada yalan içeriğin oranı yüzde 60'lara dayandı"

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, sosyal medyada yalan içeriğin oranının, son yapılan araştırmalara göre, yüzde 60’lara dayandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İbn Haldun Üniversitesi, İbn Haldun Konferansları'nın ikincisinde, Başakşehir ve çevresindeki ortaöğretim kurumlarının başarılı öğrencilerini ağırladı.

İHÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, "Yeni Medyada Nasıl Yalan Söylenir" başlıklı konferansta, sosyal medyada yalanın üretilmesine ve nasıl yayıldığına dair bilgiler verdi.

"Aslında bu mecraların doğru isimlendirilişi 'sosyal ağ' şeklindedir. Oraya koyduğunuz şey ise medyadır fakat dilimize 'sosyal medya' olarak yerleşmiş" ifadesini kullanan Öcal, sosyal medyaya çabuk alışıldığını, herkesin hayatında sosyal ağdan bir şeyler olduğunu vurguladı.

Öcal, sosyal medyayı kullanma alışkanlıklarında duyulma, görülme arzusunun önemli bir etken olduğunu kaydetti.

- "Sosyal medya da bize aradığımız bu güveni veriyor"