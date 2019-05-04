Sosyal medyanın altın ödülü Kiğılı'nın

Törende şirket adına ödülü alan Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, özellikle perakendede yaşanan dijital eksenli dönüşümün ve bu kanalın dinamiklerine göre hızlı hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını bildirdi.

Projelerin özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, kullanıcı etkileşimleri, yatırım dönüşü gibi çok sayıda kriterde değerlendirildiği platformda, Kiğılı, yılın en iyi online reklam filmi ile bir altın bir bronz ödülün sahibi oldu.

Tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının objektif verilerle ölçüldüğü, en başarılı marka ve projelerin, 22 kategoride yarıştığı yarışmada Kiğılı, YouthWorks imzalı "10 Kasım" temalı reklam filmiyle "Online Reklam" kategorisinde 2 ödüle layık görüldü.

Kiğılı'nın açıklamasına göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2019, Raffles Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, Social Media Awards Turkey'de "10 Kasım" temalı viral reklam filmiyle bir altın bir de bronz olmak üzere 2 ödüle layık görüldü.

Sosyal medyanın bunun en önemli ayaklarından olduğunu aktaran Aydın, "Sosyal medya, tüm değişim projelerimizi ve inandığımız işleri hedef kitlemiz ile doğrudan buluşturmamıza olanak sağlamasının yanı sıra X ve Y jenerasyonuna ulaşmak için en doğru platform." ifadesini kullandı.

Aydın, 10 Kasım temalı reklam çalışmalarının bunun en güzel örneği olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medyadaki etkileşim ve müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkilerin yanı sıra bugün burada layık görüldüğümüz bu anlamlı ödül söz konusu çalışmaların ne kadar derin bir iz bıraktığının ve doğru işlere imza attığımızın göstergesi. Bundan sonra da topluma doğrudan dokunan; onları anladığımızı, onların değerlerini sahiplendiğimizi gösteren özgün çalışmalarla sesimizi duyurmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

"Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir!" sloganıyla 10 Kasım'da anlamlı bir reklama imza atan Kiğılı, 12 saniyelik reklam filmi ile #AynıGünAynıDakika etiketiyle 10 Kasım Günü sosyal medyada binlerce insanın beğenisini kazanmıştı.

İki saatte 5 milyon izlenme oranına ulaşan film, birçok platformda son zamanların en iyi 10 Kasım reklamlarından biri olarak nitelendirildi.

