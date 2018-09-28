MEHTAP YILMAZ - Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında kamuda "Sosyal Yardım Artı Dönemi"ne geçilerek, yardımdan yararlanan vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması öngörülüyor. 2019-2021 yıllarını kapsayan YEP'te, "Gençlik ve Toplum" başlığı altında sosyal yardımlarda yeni döneme geçişle ilgili önemli adımlar yer aldı. Programda, Türkiye'de ekonomik dengelenme, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme, daha adaletli paylaşım, nitelikli insan gücü ve güçlü toplum amacıyla toplum hayatına ilişkin çeşitli tedbirler alınacağı belirtildi. Buna göre, kamuda, "Sosyal Yardım Artı Dönemi"ne geçilecek. Yeni dönemde, yardımdan faydalanan insanların sosyal hizmet, istihdam, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak. Bu sayede, nitelikli insan gücü, güçlü toplum ve daha adaletli paylaşım hedefleniyor. Yoksul ve muhtaç kişilerin yardım başvurularının alınması, sosyoekonomik duruma ait raporların tutulması, muhtaçlık kararının verilmesi ve gerçekleştirilen tüm yardımlara yönelik otomatik muhasebeleştirme gibi eylemlerinin yürütüldüğü "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi" ile görevlilerin hane ziyaretleriyle ihtiyaçları belirlediği "Aile Bilgi Sistemi" de entegre edilecek. Bu çerçevede, uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek, evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek. Ayrıca, bu konuda yerel yönetimlerce sağlanan hizmetlerin de artırılması teşvik edilecek.

- Son 16 yılda 240 milyar lira yardım Sosyal Yardım Artı Dönemi'nin öne çıkan özelliklerinde biri de desteğe muhtaç kesimlere yerinde ulaşımın artırılması olacak. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlileri, ailelere tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını bire bir değerlendirecek. Hane ziyaretleriyle ailelerin ve dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ederek, ailelerin durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmaları sağlanacak. Bir süredir devam eden bu uygulamaların yeni dönemde artırılması hedefleniyor. Hükümetin uygulamaya koyduğu düzenlemelerle sosyal yardım tutarları, hak sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkarılmıştı. Yardımların sunumunda, yardım kuyruklarına ve kuyruklarda beklemeye son verilmesi amacıyla 2 milyon haneye sosyal yardım kartı verilerek, yardım tutarları artırılmıştı. Halen ödemelerin yapıldığı dönemlerde hak sahipleri SMS ile bilgilendiriliyor ve konutta ödeme imkanı sağlanıyor.