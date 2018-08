"Sosyete pazarında" bayram yoğunluğu

Pazarın son dönemlerin en kalabalık gününü yaşadığını ifade eden Reisoğlu, "Bereketli bir pazar geçiriyoruz. İşler çok iyi. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yüzü gülüyor. Pazarımız bölgenin en kapsamlı pazarlarından biri. Her kesime hitap eden ucuzluğun ve kalitenin buluştuğu bir yer. Kurban Bayramı dolayısıyla da vatandaşlar pazara akın etti. Esnafımız bayramı erkenden yaşadı. Bayram öncesi pazar ekonomisi canlandı." dedi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve "sosyete pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Pazarcı Salih Mızrak da pazarda bayram bereketi yaşandığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun işlerimiz çok iyi. Balkanlar'dan ve çevre illerden gelen müşterilerimiz pazarı doldurdu. Her kesime her yaşa her bütçeye hitap ediyoruz. İnsanlar da bizi tercih ediyor." diye konuştu.

Esnaf Seyfettin Haki ise satışlardan memnun olduklarını kaydetti.

- Vatandaş fiyatlardan memnun

Bayram alışverişi için pazara gelen Zeynep Kılıç da pazarın mağazalara göre ucuz olduğunu dile getirdi.

Pazarda aradığı ürünü uygun fiyata bulduğunu anlatan Kılıç, "Kurban Bayramı için alışverişe geldim. Mağazada 50 lira olan bir ürünü, burada yarı fiyatına bulabiliyoruz. Bu çok avantajlı bir durum." ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapmak üzere Bulgaristan'dan gelen Vasfi İsmail de pazarı çok beğendiğini söyleyerek, "Ayda en az bir kez Ulus Pazarı’na geliyoruz. Konum olarak bize çok yakın. Bayram alışverişimizi de buradan yapıyoruz. Fiyatlar çok uygun." şeklinde konuştu.