"Sosyete pazarında" bayram yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve "sosyete pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Kıyafetten züccaciyeye pek çok ürünün satıldığı pazara, çevre iller başta olmak üzere Bulgaristan ve Yunanistan'dan da çok sayıda kişi ilgi gösterdi.

Bayramlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler, bölgenin en büyük pazarlarından olan Ulus Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda bayram yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Pazarın son dönemlerin en kalabalık gününü yaşadığını ifade eden Reisoğlu, "Bereketli bir pazar geçiriyoruz. İşler çok iyi. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yüzü gülüyor. Pazarımız bölgenin en kapsamlı pazarlarından biri. Her kesime hitap eden ucuzluğun ve kalitenin buluştuğu bir yer. Kurban Bayramı dolayısıyla da vatandaşlar pazara akın etti. Esnafımız bayramı erkenden yaşadı. Bayram öncesi pazar ekonomisi canlandı." dedi.