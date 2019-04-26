FİNANS

SOTM anteni IDEF’19'da sergilenecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türksat AŞ'nin özgün olarak geliştirdiği SOTM anteni IDEF’19'da yerini alacak

Türksat AŞ'nin özgün olarak geliştirdiği SOTM anteni (Hareket Halinde Uydu İletişimi), 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’19) sergilenecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, şirket 30 Nisan'da İstanbul'da açılışı gerçekleştirilecek IDEF'19'a katılacak.

Fuarda Türksat'ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, şirket tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizle karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkanı sağlayan SOTM antenleri de tanıtılacak.

Türksat'ın yurt içi imkanlardan azami bir şekilde yararlanarak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarladığı SOTM anteni, tüm üstün özelliklerinin yanı sıra benzer çözümlerin üçte biri oranındaki fiyatıyla düşük maliyet imkanı da sunuyor.

Donanım ve tasarımında yüzde 100 yerlilik sağlanan SOTM anteni, Türkiye'de henüz üretilmeyen alt bileşenleri dışında yüksek bir yerlilik oranına sahip bulunuyor.

Fiber ve GSM altyapılarının bulunmadığı yerlerde, ekonomik ve yüzde 99,5 oranında kesintisiz iletişim sağlayan SOTM anteni, karada ve denizde uydu aracılığıyla internet bağlantısı sağlıyor.

Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload) / 25 mbps (download) hızında internet bağlantısı sunan sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor. Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Türksat, SOTM anteninin ürün yelpazesine katılmasıyla, uydu sinyalini, uydu ağ sistemini ve anteni sağlayan firma haline geldi. Bu üç bileşeni de Türksat’ın yönetiyor olması, özellikle kamu kurumları ve askeri kullanıcılar için çok kritik kabiliyetleri de beraberinde getiriyor. Tüm bileşenler Türksat imzasını taşıdığı için, bant genişliği en verimli şekilde kullanılabiliyor. Gerektiğinde acil durumlarda bant genişliği artırılabiliyor. İletişimin tüm güvenliği ise Türksat garantisi altına alınmış oluyor.

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IDEF'19 SOTM anteni Türksat AŞ

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