SOTM anteni IDEF’19'da sergilenecek

Türksat AŞ'nin özgün olarak geliştirdiği SOTM anteni (Hareket Halinde Uydu İletişimi), 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’19) sergilenecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, şirket 30 Nisan'da İstanbul'da açılışı gerçekleştirilecek IDEF'19'a katılacak.

Fuarda Türksat'ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, şirket tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizle karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkanı sağlayan SOTM antenleri de tanıtılacak.

Türksat'ın yurt içi imkanlardan azami bir şekilde yararlanarak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarladığı SOTM anteni, tüm üstün özelliklerinin yanı sıra benzer çözümlerin üçte biri oranındaki fiyatıyla düşük maliyet imkanı da sunuyor.

Donanım ve tasarımında yüzde 100 yerlilik sağlanan SOTM anteni, Türkiye'de henüz üretilmeyen alt bileşenleri dışında yüksek bir yerlilik oranına sahip bulunuyor.

Fiber ve GSM altyapılarının bulunmadığı yerlerde, ekonomik ve yüzde 99,5 oranında kesintisiz iletişim sağlayan SOTM anteni, karada ve denizde uydu aracılığıyla internet bağlantısı sağlıyor.