Sovos, Foriba'yı bünyesine kattı

İSTANBUL (AA) - Finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinin küresel şirketlerinden Sovos, regülasyon teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Foriba'yı satın aldı.

Foriba'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi lider firmaları bünyesine katan Sovos, Foriba'yı da satın alarak dijital bir dünya için geliştirdiği global vergi çözümünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sovos, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan sonra şimdi de Türkiye’deki uzman ekipleri ile vergi uyumluluğu konusunda karşılaşılan sorunları global açıdan ele alacak.

Açıklamaya göre, 2014 yılından beri yürürlükte olan e-fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor. Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, Türkiye’de yıllardır yürürlükte olan bir uygulama. Türkiye'nin önde gelen e-fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-dönüşüm çözümleri geliştiriyor.