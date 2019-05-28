FİNANS

Sovos, Foriba'yı bünyesine kattı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Sovos, satın almayla modern vergi alanındaki liderliğini güçlendirerek şirketlerin dünya çapındaki regülatif zorunluluklara uyum süreçlerini hızlandıracak

İSTANBUL (AA) - Finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinin küresel şirketlerinden Sovos, regülasyon teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Foriba'yı satın aldı.

Foriba'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi lider firmaları bünyesine katan Sovos, Foriba'yı da satın alarak dijital bir dünya için geliştirdiği global vergi çözümünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sovos, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan sonra şimdi de Türkiye’deki uzman ekipleri ile vergi uyumluluğu konusunda karşılaşılan sorunları global açıdan ele alacak.

Açıklamaya göre, 2014 yılından beri yürürlükte olan e-fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor. Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, Türkiye’de yıllardır yürürlükte olan bir uygulama. Türkiye'nin önde gelen e-fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-dönüşüm çözümleri geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sovos Üst Yöneticisi (CEO) Andy Hovancik, "2025 yılı itibarıyla sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların yüzde 75'inden fazlasının e-faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un diğer yatırımlardan sonra Foriba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Foriba CEO'su ve Kurucu Ortağı Koray Gültekin Bahar da "Sovos, 60'tan fazla ülkede e-fatura uyumluluğu konusunda uçtan uca çözüm sağlamak adına girişimcileri ve uzman yetenekleri bir araya getirmiş oldu. Hem Foriba hem de Sovos bünyesinde ürün kalitesi, müşteri deneyimi ve rekabetçi farklılaşmaya odaklanmış ekipler bulunuyor. Birlikteliğimiz dünya çapında uçtan uca çözüm sunan tek bir şirket haline gelmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

1999’daki kuruluşundan itibaren özel entegratör olarak SAP kullanan firmalara ve büyük ölçekli kurumsal işletmelere hizmet veren Foriba, organizasyon yapısındaki büyüme ile Sovos’un SAP stratejisini kuvvetlendirerek uluslararası şirketlerin modern vergi uyumluluğunu global olarak ölçeklendirmelerini sağlayacak. Sovos ise Foriba çözümlerini Sovos S1 Platformu’na entegre ederek uluslararası şirketlere, global dolaylı vergi yükümlülüklerini tek bir merkezden yönetme olanağı sunacak.

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Foriba sovos

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