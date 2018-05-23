SÖYLEŞİ - Altınsaç: Bu iş Merkez Bankası’nı aştı, ekonomi yönetiminden açıklama yapılması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, kurlarda art arda gelen tarihi rekor düzeylere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Artık bu iş Merkez Bankası’nı aştı. İş işten geçti. Ekonomi yönetiminden bir açıklama yapılması gerekiyor. Yoksa bu durum dönüp dolaşıp reel sektörümüzü ve ülke ekonomimizi vurur” dedi.

Altınsaç gerekli önlemler alınmadığı için bu noktaya gelindiğini ve çok geç kalındığını vurguladığı açıklamada Merkez Bankası’nın en azından 200-250 baz puan faiz artırımıyla



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