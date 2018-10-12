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SÖYLEŞİ - BKM/Canko: Jack Ma ile işbirliği yapmaya hazırız

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Soner Canko, Jack Ma'nın “nakitsiz bir toplum” hayal ettiği açıklamasını desteklediğini ve kendisiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Soner Canko, Jack Ma'nın “nakitsiz bir toplum” hayal ettiği açıklamasını desteklediğini ve kendisiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Blockchain Türkiye Platformu’nun (BCTR) Yürütme Kurulu üyelerinin tanıtıldığı basın toplantısında DHA’nın sorularını yanıtlayan Canko, Jack Ma’nın blockchain teknolojisinin gelişmesiyle “nakitsiz bir toplum” istediğine ilişkin açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu:
“Jack Ma gelecek sene emekli olacağını açıklamıştı, dolayısıyla aktif hayatını bırakırken kendisine ikinci baharında anlam yükleyecek yeni bir misyon belirledi. Bu misyonu da blockchain teknolojisi ve nakitsiz ekonomi olarak belirledi. Nakitin suçlara ve toplumsal sorunlara yol açtığını ve kendi emeğiyle çalıştığı paranın kimsenin kötü niyetli kullanımına izin vermeyeceğini söyledi. Bu zaten Türkiye’nin yaklaşık sekiz yıldır “Baybaynakit diye markalaştırdığımız ve reklamlarını yaptığımız bir şeydi, bu açıdan memnuniyetle karşılıyorum.
“Yaklaşık 1.4 milyar kişilik nüfusu olan Çin’in ve ayrıca dünyanın önde gelen isimlerinden böyle bir açıklama duymak oldukça güzel. Ben de önümüzdeki 5-10 sene içerisinde tüm dünya genelinde nakitsiz ekonominin hayal olmadığını ve gerçek olabileceğini öngörüyorum, bu yüzden bu bakış açısını destekliyorum. Jack Ma, biz buradayız ve şaka bir yana, işbirliği yapmaya hazırız.”
Canko, Türkiye’de blockchain teknolojisinin kullanımına ilişkin Türkiye’de oluşturulabilecek somut örneklere ilişkin sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:
“Somut bir beklentinin olması bile çok güzel ama sizler de görüyorsunuz aradan geçen az tatillere rağmen çok aktif bir dönem geçirdik. Bu yüzden geri dönülmez bir şekilde ilerleme yapacak bir başlangıca 8 Haziran’da başladık. Beklediğimizden daha büyük bir ilgi gördük ve önümüzdeki dönemde de sizleri sürprize uğratacak yeni gelişmeler olacak fakat bu süreçte katkılarınız, görüşleriniz ve yapıcı işbirliğinize ihtiyacımız var.”
ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin Perşembe günü ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu’na verdiği ifadede blockchain teknolojisinin “en çok abartılan teknoloji” olduğuna ilişkin açıklamasıyla ilgili ise Canko, “Ben kripto para birimlerine mesafeli birisi olarak Roubini’nin bu konuya abartılı yaklaştığını düşünüyorum. Kripto para birimleri destekçisi olmasam da, geleceğine inanıyorum ama doğru mecrasına oturmasını bekliyorum.”

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